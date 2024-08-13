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孫鵬放話帶孫安佐遊街示眾！《角頭》破億拍續集叫「大義滅親」

▲孫鵬放話《角頭－大橋頭》票房破億要帶孫安佐遊街示眾，續集就叫《角頭－大義滅親》。（圖／記者李政龍攝影）
▲孫鵬放話《角頭－大橋頭》票房破億要帶孫安佐遊街示眾，續集就叫《角頭－大義滅親》。（圖／記者李政龍攝影）

記者黃雅琪／台北報導

電影《角頭－大橋頭》眾演員龍天翔、王陽明，與《角頭》人氣團體「北館五虎將」鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞等人，今（13）日齊聚出席首映會，演出「清楓」一角的孫鵬直言拍攝過程像大家庭一樣，也不諱言最近與狄鶯和孫安佐關係很好，還立下破億票房公約：「破億的話，我帶孫安佐遊街示眾！」監製張威縯則喊話，續集電影名稱要叫《角頭－大義滅親》，逗樂全場！王陽明則加碼要送珍藏錶款，開放抽獎。

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電影《角頭－大橋頭》今日舉行首映會，孫鵬首度受訪，分享最近心情很好、特別快樂：「最近特別快樂，這個父親節來的剛剛好，（情人節又接著來），我該做的業務都有兼顧到，但夫妻床笫之間就不方便在這多說，就是希望大家一起來看電影。」

▲王陽明主演《角頭－大橋頭》，放話票房破億要抽珍藏錶款。（圖／記者李政龍攝影）
▲王陽明主演《角頭－大橋頭》，放話票房破億要抽珍藏錶款。（圖／記者李政龍攝影）
狄鶯在《角頭2》中有參與演出，至於未來是否還會繼續參演？孫鵬坦言：「她一直都在待命，等我們老闆一聲令下，大家可以期待一下，她也是角頭系列的演員之一，可以期待他和我們貴董（高捷 飾演）有沒有青梅竹馬的戲。」孫鵬也透露，狄鶯今晚會來看首映。

被問到兒子孫安佐是否也會一起欣賞電影？孫鵬突然間下唇發抖、語塞說不出話，接著回應說：「當然要呀！兒子也會來看，主要學習倫理方面的！」至於孫安佐參演的可能性，孫鵬認為當然沒有問題，還自嘲回應：「（服務單位要在哪？）當然是要在我的對立面呀！」電影《角頭－大橋頭》將於8月16全台上映。

▲電影《角頭－大橋頭》首映會，眾演員齊聚西門町街頭造勢。（圖／記者李政龍攝影）
▲電影《角頭－大橋頭》首映會，眾演員齊聚西門町街頭造勢。（圖／記者李政龍攝影）

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