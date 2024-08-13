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池昌旭、林智妍打起來！女嗆：你分手我都知道啦　男回擊：李到晛

▲池昌旭（左）跟林智妍鬥嘴鬥到打起來，李到晛無辜躺槍，畫面荒唐爆笑。（圖／짠한형 신동엽YouTube）
▲池昌旭（左）跟林智妍鬥嘴鬥到打起來，李到晛無辜躺槍，畫面荒唐爆笑。（圖／짠한형 신동엽YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

池昌旭、林智妍、金准韓、金鍾洙主演的電影《左輪手槍》在韓上映，4人到知名主持人申東燁的YouTube節目《讓人感到心酸的哥哥，申東燁》（音譯）宣傳，沒想到幾杯黃湯下肚，池昌旭、林智妍從鬥嘴變成爭吵最後直接打起來，聊到「池昌旭戀愛從沒被發現過」，林智妍氣說：「我都知道啦！」池昌旭回擊：「李到晛！」林智妍傻眼出拳：「閉嘴！」正因為李到晛是林智妍的男朋友，此言論立刻引發全場爆笑。

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▲節目上，林智妍講不贏池昌旭就出拳，笑翻全場。（圖／짠한형 신동엽YouTube）
▲節目上，林智妍講不贏池昌旭就出拳，笑翻全場。（圖／짠한형 신동엽YouTube）
笑著上節目「玩笑開過頭」　池昌旭&林智妍友誼的小船快沉了

節目上，池昌旭跟林智妍一直在鬥嘴，先是林智妍表示「我最近很喜歡問別人『我漂亮嗎』？」池昌旭求她停止：「夠了吧？煩死了，適可而止好嗎？妳有完沒完！」林智妍大笑問池昌旭：「那我漂不漂亮？」池昌旭傻眼：「我說過了，漂！亮！」林智妍氣到出拳高喊：「我也有說你很帥啊！」池昌旭就解釋：「妳說我帥也只是GIVE & TAKE....」亦即林智妍誇讚自己，只是想得到「讚美」，所以才覺得林智妍「有完沒完」。

池昌旭談戀愛「都沒被拍到」　林智妍曖昧爆料：我都知道

爆笑的不只一樁，申東燁讚嘆池昌旭談戀愛「從未被發現」，池昌旭解釋：「我真的覺得還是安靜的交往，安靜的分手比較好。」林智妍為了報復就說：「我都知道啦！」金鍾洙嚇到出聲制止「智妍啊...」林智妍接著說：「我全都知道，只是我沒有問而已，因為我們各自都有職業上的考量……哥哥是演員，我也是演員，所以OK！我全都知道，但我尊重你，尊重哥哥的戀愛。」池昌旭無言回應：「那真是謝謝妳啊....」林智妍彷彿開關打開繼續說：「長成這樣，怎麼可能不讓女孩子動心呢？怎麼可能不談戀愛……不戀愛才奇怪？」

申東燁逮到機會直接問：「那麼，現在來玩個遊戲吧！我以為沒被抓到，但智妍什麼都知道，所以是誰？」沒想到池昌旭大喊：「李到晛～」林智妍傻眼：「啊！！閉嘴！！！！」並把池昌旭「打到角落」，引發全場笑到停不了。

因《黑暗榮耀》相識相戀　林智妍、李到晛感情穩定

林智妍2022年憑藉參演的《黑暗榮耀》打開知名度，飾演的反派「朴涎鎮」演技也受到肯定，榮獲「第59屆百想藝術大獎」的最佳女配角。她甚至跟劇中的男主角李到晛來電，約會照片被南韓最強狗仔《Dispatch》（D社）拍到，2人就於2023年4月1日認愛，目前交往1年半，感情相當穩定。

▲▼林智妍嗆池昌旭「（你戀愛）我全都知道」，池昌旭（下）也不是省油的燈，以「李到晛」回擊，最後慘被打到角落。（圖／짠한형 신동엽YouTube）
▲▼林智妍嗆池昌旭「（你戀愛）我全都知道」，池昌旭（下）也不是省油的燈，以「李到晛」回擊，最後慘被打到角落。（圖／짠한형 신동엽YouTube）
▲▼林智妍嗆池昌旭「（你戀愛）我全都知道」，池昌旭（下）也不是省油的燈，以「李到晛」回擊，最後慘被打到角落。（圖／짠한형 신동엽YouTube）
 
▲▼林智妍嗆池昌旭「（你戀愛）我全都知道」，池昌旭（下）也不是省油的燈，以「李到晛」回擊，最後慘被打到角落。（圖／짠한형 신동엽YouTube）
 
▲《黑暗榮耀》中，林智妍跟李到晛第一次見面的地方，是醫美診所。（圖／Netflix）
▲林智妍（左）跟李到晛因為拍《黑暗榮耀》認識，進而交往。（圖／Netflix）
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