池昌旭、林智妍打起來！女嗆：你分手我都知道啦　男回擊：李到晛

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節目上，池昌旭跟林智妍一直在鬥嘴，先是林智妍表示「我最近很喜歡問別人『我漂亮嗎』？」池昌旭求她停止：「夠了吧？煩死了，適可而止好嗎？妳有完沒完！」林智妍大笑問池昌旭：「那我漂不漂亮？」池昌旭傻眼：「我說過了，漂！亮！」林智妍氣到出拳高喊：「我也有說你很帥啊！」池昌旭就解釋：「妳說我帥也只是GIVE & TAKE....」亦即林智妍誇讚自己，只是想得到「讚美」，所以才覺得林智妍「有完沒完」。
池昌旭談戀愛「都沒被拍到」 林智妍曖昧爆料：我都知道
爆笑的不只一樁，申東燁讚嘆池昌旭談戀愛「從未被發現」，池昌旭解釋：「我真的覺得還是安靜的交往，安靜的分手比較好。」林智妍為了報復就說：「我都知道啦！」金鍾洙嚇到出聲制止「智妍啊...」林智妍接著說：「我全都知道，只是我沒有問而已，因為我們各自都有職業上的考量……哥哥是演員，我也是演員，所以OK！我全都知道，但我尊重你，尊重哥哥的戀愛。」池昌旭無言回應：「那真是謝謝妳啊....」林智妍彷彿開關打開繼續說：「長成這樣，怎麼可能不讓女孩子動心呢？怎麼可能不談戀愛……不戀愛才奇怪？」
申東燁逮到機會直接問：「那麼，現在來玩個遊戲吧！我以為沒被抓到，但智妍什麼都知道，所以是誰？」沒想到池昌旭大喊：「李到晛～」林智妍傻眼：「啊！！閉嘴！！！！」並把池昌旭「打到角落」，引發全場笑到停不了。
因《黑暗榮耀》相識相戀 林智妍、李到晛感情穩定
林智妍2022年憑藉參演的《黑暗榮耀》打開知名度，飾演的反派「朴涎鎮」演技也受到肯定，榮獲「第59屆百想藝術大獎」的最佳女配角。她甚至跟劇中的男主角李到晛來電，約會照片被南韓最強狗仔《Dispatch》（D社）拍到，2人就於2023年4月1日認愛，目前交往1年半，感情相當穩定。
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