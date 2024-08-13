快訊／韓國奧運羽球金牌安洗瑩「重大宣布」！婉拒參加日本公開賽
韓國羽球天后安洗瑩近期在2024巴黎奧運羽球女單賽事奪下金牌，然而她卻在奪金後，針對「傷病管理」、「徵召方式」等問題公開砲轟韓國羽球協會，引發軒然大波。安洗瑩稍早發布「重大決定」，表示她將不會參戰BWF的日本、以及之後的韓國羽球公開賽。根據韓媒《韓聯社》今（13）日報導，安洗瑩昨（12）日透過其隸屬的球隊三星生命，向大韓羽球協會表示她並無意願參加由世界羽球聯盟（BWF）所主辦，8月20日到25日的超級750系列日本羽球公開賽、以及超級500系列韓國公開賽，而她向外界透露選擇拒絕參賽的原因，是因為膝蓋與腳踝的傷勢。
記者吳政紘/綜合報導
安洗瑩重大宣布 抗議韓國代表團
根據韓媒報導，安洗瑩是以「衛冕冠軍」（defending champion）的資格報名參加上述兩大賽事。《韓聯社》指出，安洗瑩去年在2022杭州亞運金牌賽時右膝受傷、根據韓國的傷病管理，有誤診的嫌疑，安洗瑩又在今年巴黎奧運前夕在訓練時扭傷腳踝。不過，安洗瑩在巴黎奧運仍在羽球女單項目為韓國隊摘下金牌。
結果安洗瑩奪下金牌後，就在5日記者會上表達對於韓國羽球協會在傷兵管理、訓練方式、徵召方式等方面上的不滿。她大砲性格一發不可收拾，甚至還說自己「願意當吹哨者」，並考慮退出國家代表隊，和羽球協會、代表團撕破臉。
這也導致韓國羽球協會甚至因此接受韓國政府文化體育觀光部的調查，安洗瑩日前又在社群上道歉，但她心中仍有很多不滿。安洗瑩日前曾提出，不管是戴資穎還是其他團隊都有專屬防護員跟教練，但韓國代表隊卻一副「高高在上」的態度，這讓球員很不開心。
安洗瑩雖然才22歲，但她認為，未來韓國羽球要發展，一定要解決類似問題，否則是無法一直培養出優秀球員，也希望相關單位好好思考，正視此問題。