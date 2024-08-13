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Ella帶兒赴日讀書「每日擠公車」！真面目曝光被狂讚：超有家教

▲Ella趁著暑假之際，帶著愛子「勁寶」前往日本京都參加暑期學校，曝光私下的教育方式和為人處世也意外曝光。（圖／him_ella0618 IG）
▲Ella趁著暑假之際，帶著愛子「勁寶」前往日本京都參加暑期學校，曝光私下的教育方式和為人處世也意外曝光。（圖／him_ella0618 IG）

記者史平旭／綜合報導

歌手Ella（陳嘉樺）與馬來西亞籍丈夫賴斯翔婚後育有一子「勁寶」，趁著暑假之際，Ella夫妻倆帶著兒子前往日本京都參加暑期學校，意外被其他家長曝光私下的教育方式和為人處世，作為藝人的Ella也和一般家庭一樣，一大清早擠公車送小孩上學，原PO更大讚Ella私下超溫柔，勁寶也相當有家教。

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▲日前在小紅書上，有人上分享自己在京都兒子偶然和Ella的孩子成為同學，最初不清楚Ella身分的原PO只覺得這是一個很有教養的家庭，經其他粉絲提醒才驚覺，原來對方是藝人（圖／him_ella0618 IG）
▲日前在小紅書上，有人上分享自己在京都兒子偶然和Ella的孩子成為同學，最初不清楚Ella身分的原PO，只覺得這是一個很有教養的家庭，經其他粉絲提醒才驚覺，原來對方是藝人。（圖／him_ella0618 IG）
原PO日前在小紅書上分享，兒子在京都偶然交到一位來自台灣的好友「Daniel」（勁寶），因為原PO和Ella一家都會提前去等孩子放學，一來二去便有了互動，經常坐在野餐桌聊天，加上兩家孩子感情非常要好，「兄弟倆」常常抱在一起從教室出來、一起分享零食，原PO甚至還和Ella夫妻一起去寶可夢中心、貓咪咖啡廳遊玩。最初不清楚Ella身分的原PO，只覺得這是一個很有教養的家庭，經其他粉絲提醒才驚覺，原來一直以來和自己交流育兒日常的竟是知名藝人，讓原PO在文中忍不住驚呼：「太shock了，如此低調的明星家庭！」不過也有粉絲反而震驚原PO竟然沒有認出Ella。

文中提到Ella一家的氛圍，原PO表示Ella不但溫柔，氣質還非常出眾，賴斯翔又高又斯文，每次見到原PO還會主動上前詢問，更是猛誇Ella教子有方，勁寶相當謙遜聽話。同時也暴露了Ella和賴斯翔每天擠半小時公車接送勁寶上下學，在跟Ella一家人相處的這一週，原PO完全沒看過助理出現在兩人身旁，更沒聽到夫妻倆在兒子面前聊工作的事情，引得原PO再次稱讚連連，感嘆這樣的相處模式也許就是Ella夫妻倆想留給孩子的感覺。

▲Ella夫妻倆在照顧孩子的方面親力親為，每天甚至還擠半小時公車接送勁寶上下學。（圖／him_ella0618 IG）
▲Ella夫妻倆在照顧孩子的方面親力親為，每天甚至還擠半小時公車接送勁寶上下學。（圖／him_ella0618 IG）

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