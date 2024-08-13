力挺林郁婷！粉絲號召「把JK羅琳扁成佛地魔」活動　3.2萬人響應

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲JK羅琳持續在X轉發了多則卡拉曼雙手高舉「X」手勢的畫面，持續騷擾林郁婷。(圖／X）

▲藝人吳鳳拍影片再次強調林郁婷是女生，之前的比賽紀錄也沒有問題。（圖／吳鳳YouTube）

▲有人開玩笑發起「金牌戰後加賽把J.K.羅琳扁成佛地魔」的活動，吸引許多民眾響應。（圖／臉書）

▲文化大學體育學系團隊前往機場，迎接巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌得主林郁婷(左4）。（圖／文化大學提供）

台灣拳后林郁婷在2024巴黎奧運無辜飽受性別爭議，她堅強頂住外界壓力，最終以5比0壓倒性勝利摘下金牌，今（13）日上午光榮返台。而先前《哈利波特》作者JK羅琳（J. K. Rowling）一再針對林郁婷，對她發表一系列爭議言論，讓不少書迷、影迷心寒抵制。台灣民眾近日更在臉書上發起「金牌戰後加賽把JK羅琳扁成佛地魔」的活動，至今吸引3.2萬人響應。台灣拳后林郁婷征戰巴黎奧運，卻引來《哈利波特》作者 JK羅琳「網路霸凌」，她不斷散播不實指控，發文影射林郁婷的性別為男性，令台灣民眾十分憤怒，許多名人也紛紛出面力挺林郁婷，強烈抨擊JK羅琳的言論。近日更有民眾自主在臉書發起活動，取名為「金牌戰後加賽把J.K.羅琳扁成佛地魔」，開玩笑表示要將JK羅琳痛扁成《哈利波特》中沒鼻子的經典角色「佛地魔」，活動截至昨（12）日，共累積3.2萬人表態願意參與。2024年巴黎奧運於11日圓滿落幕，林郁婷也於今日上午抵達桃園機場，現場湧入不少親友、粉絲引起暴動，粉絲紛紛高喊「台灣之光」、「歡迎回家」。此外林郁婷也宣布「新身分」，未來將擔任國家「反霸凌公益大使」，並到文化大學任職體育系助理教授。