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奧運閉幕最強不是巴黎！阿湯哥輸給這屆　他接棒4年後一切都變了

▲巴黎奧運閉幕式時，好萊塢巨星湯姆克魯斯（阿湯哥）從16樓高度躍下，騎重機又空中跳傘，精彩演出令人印象深刻。（圖／Tom Cruise臉書）
▲巴黎奧運閉幕式時，好萊塢巨星湯姆克魯斯（阿湯哥）從16樓高度躍下，騎重機又空中跳傘，精彩演出令人印象深刻。（圖／Tom Cruise臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運閉幕式在（12）日凌晨登場，典禮中「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）從法蘭西體育場空降，接著騎重機將奧運會旗帶出場，象徵交棒給2028即將舉辦奧運的「洛杉磯」，讓許多影迷大感震撼！不過就有網友討論，在2016年里約奧運閉幕式時，日本由時任總理安倍晉三化身瑪利歐最為經典，但沒想到4年後東京奧運正式登場時，一切都已變得不太一樣。

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這回在巴黎奧運閉幕式當中，特別邀請到好萊塢巨星阿湯哥Tom Cruise，他從法蘭西體育場空降入場，重現《不可能的任務》電影的經典橋段，阿湯哥從洛杉磯市長手中接下會旗之後，騎著重機殺出場外，接著透過銜接預錄的影片，從飛機一躍而下，畫面轉場至洛杉磯知名地標「HOLLYWOOD」招牌，整部影片非常精彩，也宣告巴黎奧運正式交接洛杉磯奧運。

▲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）在2024年巴黎奧運會閉幕式展現特技，從法蘭西體育場的屋頂一躍而下，成功降落在舞台上，象徵將奧運主辦權交接給2028年洛杉磯奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）在2024年巴黎奧運會閉幕式展現特技，從法蘭西體育場的屋頂一躍而下，成功降落在舞台上。（圖／美聯社／達志影像）
經典不能夠被超越！2016年里約奧運閉幕式觀眾更愛

然而有網友在巴黎奧運閉幕之後，翻出2016年里約奧運閉幕時，交接給日本東京奧運的影片，堪稱這才是近年「最強閉幕影片」。只見當時日本製作的東京奧運預告片，以日本最自豪的動畫融入其中，包括「哆拉A夢」、「瑪利歐」、「Hello Kitty」等角色，貫穿整個影片，相當吸引人。

而有趣的是，在影片最後「哆拉A夢」從百寶袋拿出一根水管，「瑪利歐」便跳進水管中開始倒數，直到一秒之後，時任日本總理安倍晉三化身成為瑪利歐，從里約奧運閉幕式現場的水管中升上來，並且高舉著發亮的紅球，現場爆出一片歡呼聲，精彩的畫面至今令人印象深刻，也充分展現日本動畫的創意以及實力。

安倍晉三接棒里約奧運好評不斷！4年後東京奧運變調

正當外界都認為東京奧運將會非常盛大登場時，2019年新冠肺炎疫情在全球蔓延，2020年更是疫情最盛行的巔峰期，讓已經籌備東京奧運已久的日本政府飽受衝擊。但這並不能讓他們停止舉辦奧運的腳步，因此宣布東京奧運延後一年舉辦，這同時也是史上第一屆沒有任何觀眾在場觀賽的奧運會，全程都是採用直播方式呈現，對於日本各方面的收益表現都有極大的影響。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運在舉辦前面臨新冠肺炎疫情延燒問題，當時正處於疫情巔峰期，因此往後延辦一年，也成為第一場沒有觀眾在觀賽的奧運。（圖／美聯社／達志影像）
然而在東京奧運結束之後，安倍晉三在隔年7月8日時，在近畿日本鐵道大和西大寺站附近的街頭演講，卻遭到槍手從背後槍擊倒地，胸部以及頸部中彈，緊急送醫之後在當日下午17時03分宣告不治，終年67歲。由於巴黎奧運閉幕影片的討論，讓安倍晉三昔日在里約奧運閉幕影片又被翻出來。

不少網友心碎表示「當年的安倍是多麽想要辦好東京奧運，但這一切都跟他想的不同，我們緬懷他」、「無論疫情還是安倍首相，都令人感傷」、「這部奧運閉幕影片真的難以超越，只有日本可以超越自己」、「真的非常喜歡里約奧運這個閉幕影片，如果沒有新冠肺炎，日本的東京奧運將是史無前例的成功」、「當年早就準備好要去日本看東京奧運，但有了疫情，一切都變得不太一樣，實在影響太大了，希望以後日本還有機會舉辦奧運。」

▲日本前首相安倍晉三是日本在位最久的首相，8日遭槍擊身亡（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三是日本在位最久的首相，2022年7月8日在演講時遭槍擊身亡。（圖／美聯社／達志影像）

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