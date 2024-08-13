奧運閉幕最強不是巴黎！阿湯哥輸給這屆　他接棒4年後一切都變了

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經典不能夠被超越！2016年里約奧運閉幕式觀眾更愛
然而有網友在巴黎奧運閉幕之後，翻出2016年里約奧運閉幕時，交接給日本東京奧運的影片，堪稱這才是近年「最強閉幕影片」。只見當時日本製作的東京奧運預告片，以日本最自豪的動畫融入其中，包括「哆拉A夢」、「瑪利歐」、「Hello Kitty」等角色，貫穿整個影片，相當吸引人。
而有趣的是，在影片最後「哆拉A夢」從百寶袋拿出一根水管，「瑪利歐」便跳進水管中開始倒數，直到一秒之後，時任日本總理安倍晉三化身成為瑪利歐，從里約奧運閉幕式現場的水管中升上來，並且高舉著發亮的紅球，現場爆出一片歡呼聲，精彩的畫面至今令人印象深刻，也充分展現日本動畫的創意以及實力。
安倍晉三接棒里約奧運好評不斷！4年後東京奧運變調
正當外界都認為東京奧運將會非常盛大登場時，2019年新冠肺炎疫情在全球蔓延，2020年更是疫情最盛行的巔峰期，讓已經籌備東京奧運已久的日本政府飽受衝擊。但這並不能讓他們停止舉辦奧運的腳步，因此宣布東京奧運延後一年舉辦，這同時也是史上第一屆沒有任何觀眾在場觀賽的奧運會，全程都是採用直播方式呈現，對於日本各方面的收益表現都有極大的影響。
然而在東京奧運結束之後，安倍晉三在隔年7月8日時，在近畿日本鐵道大和西大寺站附近的街頭演講，卻遭到槍手從背後槍擊倒地，胸部以及頸部中彈，緊急送醫之後在當日下午17時03分宣告不治，終年67歲。由於巴黎奧運閉幕影片的討論，讓安倍晉三昔日在里約奧運閉幕影片又被翻出來。
不少網友心碎表示「當年的安倍是多麽想要辦好東京奧運，但這一切都跟他想的不同，我們緬懷他」、「無論疫情還是安倍首相，都令人感傷」、「這部奧運閉幕影片真的難以超越，只有日本可以超越自己」、「真的非常喜歡里約奧運這個閉幕影片，如果沒有新冠肺炎，日本的東京奧運將是史無前例的成功」、「當年早就準備好要去日本看東京奧運，但有了疫情，一切都變得不太一樣，實在影響太大了，希望以後日本還有機會舉辦奧運。」
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