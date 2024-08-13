安妮騎馬「沒穿內衣」辣露馬甲線！沙灘緊貼洋臉帥哥　身分竟是他

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安妮表示，為呈現超性感亮麗服裝及完美身材曲線，完美駕馭5套不同風格的性感服裝，她要求自己練出肌肉線條，不能有半點贅肉，安妮除持續健身運動，為避免水腫，執行3個月滴酒不沾，並找營養師設計2周的飲食控制排毒計畫，成效令她非常滿意，「除練出馬甲線，甚至連皮膚、頭髮都變得光滑閃亮。」
拍攝第1周的飲食管理，她只吃蔬菜與海鮮和水，「完全不能吃澱粉、肉類及任何飲料。」第2周執行嚴格的4天禁食，「這4天只能喝水，另外補充維他命維持身體運作。」笑說以為自己會死掉。禁食期間，她恰巧受邀出席Netflix活動，看著眼前美食佳餚，堅持一口都不吃，她說，「如果吃了一口，就浪費前面的努力了！」展現驚人毅力。
安妮正午拍MV拍到快昏倒 為了完美成果曬傷都值得
拍攝當天日正當中，她在海邊跳舞跳到快昏倒，舞蹈老師發現她臉色發白，趕緊提醒她稍微休息，安妮說，當天凌晨4點化妝，中午頂著烈日跳舞，因上廁所不方便，她不太敢喝水，其中騎馬的造型，她頭頂著近2公斤髮片，另外因服裝很性感，無法穿內衣，僅能以雙面膠防走光，但全身流汗的她，膠帶完全黏不住，一整天下來，雖然皮膚狂擦防曬，但還是曬得紅通通，頭皮則已曬傷，安妮說，但看到美美的MV成果，一切付出都很值得。