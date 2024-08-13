巴菲特拋售近半蘋果股票 波克夏今年恐繳150億美元稅金
股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏（Berkshire Hathaway）公司今年第二季大幅減持蘋果股票，根據《巴隆周刊》估算第2季實現股票投資獲利的應稅金額共計596億美元，其中多數與賣掉大量且顯著增值的蘋果股票有關，這也被認為必須貢獻高達 150億美元的稅款，有望替美國政府2兆美元的聯邦赤字貢獻一份心力。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合波克夏公司財報、《道瓊社》數據，波克夏第二季出售價值755億美元的蘋果持股，總持股數大砍近半賣掉3.89億股，截至6月底僅剩4億股，價值842億美元，實現了596億美元的應稅收益；儘管波克夏沒有揭露這波賣出蘋果的平均價格，但《巴隆周刊》估計應該為平均每股186美元。
波克夏累積蘋果股票的最主要時間範圍介於2016年到2018年，《巴隆周刊》認為波克夏收益如此之大的原因是，當時持有蘋果股票的成本很低，波克夏從中賺取價差高達每股152美元（約新台幣4926元）。
然而拋售蘋果股票獲得高額收益也意味著必須為拋售蘋果股票繳納巨額稅金，《巴隆周刊》指出，結合相關種類稅捐，聯邦與州政府的合併所得稅率為25%，其中包含21%公司稅，波克夏需要繳納的稅金大約在150億美元上下，且大部分會是繳進美國財政部國庫。
波克夏去（2023）年就已向美國財政部繳交了近80億美元（約新台幣2592億元）的稅金，本身就是美國的繳稅大戶，今年繳交稅金預期也會再度名列前茅。