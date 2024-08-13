馬斯克「專訪」川普一搭一唱　BBC：宛如馬斯克的工作面試

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《BBC》指出，這次兩人的專訪背景在於川普盼能夠爭取更多選民支持，馬斯克也稱這是一次「讓更多思想開放的選民感受與川普交談」的經驗，尤其民調已經顯示拜登退選後，賀錦麗與華玆的組合明顯重振民主黨基層信心、吸引選民支持，然而從這次直播卻也看得出權力掌握在川普手上，馬斯克的行為儼然成為一場工作面試。
分析指出，首先馬斯克先是被迫為了直播延遲故障和尷尬開場而道歉，接著從前稱推特的X平台直播系統「Twitter Space」畫面來看，這次專訪上川普被標示「主持人」，馬斯克則是「聯合主持人」，一方面這當然只是「由誰的帳號發起直播」，另一方面也能藉此得知「權力掌握在誰手上」。
這場專訪也被認為馬斯克明顯替川普站台，過去兩人在多項議題上有所歧見的黑歷史顯然被一筆勾銷，馬斯克在整場專訪過程幾乎對川普的發言「全無質疑且多次盛讚」。
而當兩人批評現任拜登政府的過度開支時，馬斯克甚至向川普毛遂自薦，稱可以幫助未來的川普政府撙節預算，「若有『政府效率委員會』審查預算，就能確保納稅人的辛苦錢且被妥善運用在好的事物，那就太好了」，馬斯克還說自己「會很高興能為這類委員會效力」，川普也正面回應表示樂見馬斯克的參與，同時也肯定馬斯克「擅長刪減開支」的作風。
文內形容，這場專訪儼然成為「馬斯克的工作面試」，尤其是馬斯克買下推特並改名為X平台後，該社群平台的「音訊空間」似乎變成川普的「安全空間」（Safe Space）。
川普也曾諷對手直播延遲 馬斯克被爆曾討論加入川普團隊
事實上這場專訪也確實呼應了兩人的「黑歷史」，例如開場受到「技術障礙」而延遲直播的小插曲，與川普同黨的共和黨明日之星佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也曾遇過。
去年德桑蒂斯在爭取黨內提名時就也利用過X平台直播功能，同樣遇到技術問題而延遲取消，川普當時就笑過對方是「DeSanctimonious」、「DeSanctus」，稱整場競選活動卻是一場災難。
馬斯克則在今年5月遭《華爾街日報》爆料，曾與川普討論過將協助川普重返白宮，藉此換取馬斯克在其政府扮演顧問等角色，當時馬斯克否認此報導，但過去自稱是「政治溫和派」的馬斯克明顯在這兩年態度出現大轉變，賀錦麗陣營更翻出馬斯克在2022年大力支持德桑蒂斯，還嘲諷川普任期結束時將年滿82歲，「這對任何擔任最高行政長官的人來說都太老了」。
《紐時》也曾對此分析指出，馬斯克今年起陸續針對拜登進行抨擊，包含稱拜登「明顯在狀況外」、「因其極端而徹底的愚蠢將挑起第三次世界大戰」，稱「拜登所代表的極左政治機器出問題」。
這被認為或許是因為在拜登政府執政下，美國的金融機構監管力道愈發強烈，對於打擊大財團的行為也愈發用力，馬斯克對此抱持不滿態度，同時馬斯克對於移民議題的看法也愈來愈激進，認為拜登政府的移民政策威脅到美國的存在，並暗示民主黨在通過非法移民操縱選舉，儘管這些說法並無確鑿證據支持。