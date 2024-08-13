侵權官司判決出爐！詹惟中遭抹黑想輕生　樂喊：謝謝司法還我清白

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詹惟中感動直呼：「人在做天在看，關於張盛舒指控我抄襲的案件，感謝地檢署給予不起訴及高等檢察署駁回張盛舒對我控訴的再議，也就是說，他對我的指控都不具事實！在訴訟期間他對我誣蔑、毁謗、抹黑，甚至於說我是騙子、謀取暴利的指控更令人髮指！今天的結果已經告訴我們無端指控無法取信他人！我會用慈悲的心去面對這一切，也會持續一直在電視上帶給大家歡樂！」
詹惟中一路以來累積的專業的形象遭受無端指控，經過檢察官司法證明，這指控不僅沒有確切證據，而是想藉由誹謗他人來炒熱自己的知名度，詹惟中老師坦言：「我知道我不會去抄襲任何人的作品，就是有這種人沒有先釐清事情真相，就藉由網路媒體詆毀我，這段期間我百般容忍，但是孰可忍孰不可忍，針對他的謾罵、誣蔑、指控，我早已收集好證據，考慮準備對他提出妨害名譽之相關訴訟！」
不滿張盛舒開戰命理界 詹惟中砲轟：不求改進
詹惟中強調：「我之所以要再一次的奮戰是因為他說命理界一半都是騙子，他要伸張正義去揭露這些弊端，他有什麼資格去批評同行？我是用影音幫別人算命，他是用冷冷的電腦文字在算命，不求改進，生意下滑，卻去責怪別人！竟然敢說我不準，不會算命！我算命是否準確，實際接受過我服務的客戶們心裡清楚，我騙過了誰？最後還是感謝佛陀、感謝司法還我公道，還我清白！」
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