吳立森肯定七賢國中校園復建　授旗籃球隊出征全國賽

七賢國中位於美術館特區，凱米颱風造成斷枝與設施受損，高市府教育局長吳立森在風災第三天就到校勘災，指示立即給予協助，今(13)日局長吳立森與校長邱元甫再度巡視受損的區域，吳立森肯定校方在最短時間內完成修復，讓校園環境儘速恢復。提供師生安全無虞學習環境，同時參與學校合唱團暑期育樂營活動，也親自為籃球隊出征全國三重盃賽授旗。
記者陳美嘉／高雄報導
此外，吳立森也參加七賢國中女聲合唱團的暑期育樂營活動，七賢國中女聲合唱團是該校的特色校隊，成立至今已超過五十年，吳立森不僅觀摩合唱團的訓練過程，還與學生們進行輕鬆的互動，體驗有趣的發聲遊戲，聆聽他們的練習成果，稱讚合唱團的歌聲有如天籟，傳達最美的聲音。
校長邱元甫說，七賢國中合唱團過去二十年中多次在高雄市國中學生本土語言說唱藝術比賽、全國學生音樂比賽、全國學生鄉土歌謠比賽中取得優異成績。尤其是112學年度，合唱團更是榮獲全國學生音樂比賽高雄市特優第一的榮譽，並代表高雄市參加全國賽事。也會在每年歲末辦理公益演出，透過合唱將歡樂散播於鄰近的醫療院所，為寒冬帶來溫暖。
此外，七賢國中籃球隊在國內外賽事中屢創佳績，國女籃球隊曾八度獲得全國國中籃球甲級聯賽冠軍，並有五次亞軍、三次季軍的優異成績。國男組也在86、91、94學年度勇奪冠軍，多次代表國家參加歐洲分齡籃球賽，贏得七座冠軍獎盃，為國爭光，為國內培育許多籃壇優秀人才，如田壘、吳永仁、余純安等，成為籃球界的重要搖籃。