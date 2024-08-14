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8/15大學分發放榜！她「機智1供品」拜文昌帝君　IU應援同款爆紅

▲113學年大學考試分發入學即將在明（15）日上午9時放榜，這次提供3萬7264個名額，考生都希望自己能上理想校系。（示意圖／取自Pixabay）
▲113學年大學考試分發入學即將在明（15）日上午9時放榜，這次提供3萬7264個名額，考生都希望自己能上理想校系。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

113學年大學考試分發入學即將在明（15）日上午9時放榜，這次一共有61校、1839個系組參與招生，並且提供3萬7264個名額，不少莘莘學子都非常緊張。然而就有考生家屬分享，自己的妹妹因為快放榜，就跑去拜文昌帝君，結果一看竟然是「IU應援同款」供品，全家人都非常傻眼，引起廣大討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「因為大學分發快要放榜了，妹妹前幾天去拜文昌帝君，結果她就買了三瓶UNI water當成其中的供品，因為瓶身有英文字母，她就買WIN（贏）擺在桌上拜文昌帝君，不知道神明看不看得懂英文，只希望她可以考上心儀的學校了。」

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▲大學分發將在（15）日放榜，有考生跑去拜關聖帝君，出奇招利用UNI water排出「WIN」的字樣當成供品，笑翻不少人。（圖/Dcard）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好好笑，這不是IU應援同款嗎？」、「妹妹真的太機智了，沒想到可以這樣拼音，祝她成功上榜」、「文昌帝君都能讓我托福考高分了，這點程度的英文應該不算什麼」、「那我是不是要去排個NTU？說不定保送台大」、「太有創意了啦哈哈哈，我相信文昌帝君可以感受到。」

UNI water應援IU爆紅！拿來改拜文昌帝君、畢業禮超夯

而事實上，今年4月時，南韓女星IU（李知恩）時隔5年來台開唱時，就有粉絲看到有人在現場拿著兩瓶UNI water一直晃來晃去，甚至還跟水瓶自拍，讓她感到非常問號，結果後來才發現，原來UNI water的瓶身上面有英文字母，該粉絲就是拿著「I」、「U」的兩瓶水在應援，在當時就笑翻不少人，直呼：「這個渴了還能喝。」

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▲過去也有網友利用礦泉水瓶的英文字母，排成IU帶進演場會現場應援，不少粉絲都直呼聰明。（圖/Dcard）
過去在師大附中畢業典禮時，家長會也大玩創意，畢業禮送給學生用水瓶上的「W」、「I」、「N」製作成花束禮袋，祝福學生一切好運，人生「好WIN不斷」。如今有人依樣畫葫蘆，直接購買「W」、「I」、「N」的英文字樣，為了考上心儀的大學，希望文昌帝君保佑，又讓UNI water英文字母瓶裝設計掀起討論。

至於113學年大學考試分發情況，大學考試入學分發委員會表示，今年一共提供3萬7264招生名額，較去年減少12.3％，其中各招生管道回流名額總計1萬5426名，較去年減少4591人，大幅降低約22.9％。今年分科測驗報名人數共2141人與去年持平，但分發入學招生名額減少，錄取率推估會較去年96.14％略低。預祝各位考生順利錄取自己心儀的校系。

🟡8/15大學分發放榜

📍放榜時間：上午9時開放查詢
📍查詢網址：錄取結果點這裡
📍服務專線：06-2362755

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