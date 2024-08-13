名家論壇》柯志遠／《她的日與夜》一場被詛咒的救贖旅程

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資深影迷劇迷腦中的資料庫一定都存有一些「歎為觀止」的「神級演技」案例，一半由於人設一半由於演技，那角色的刻骨銘心幾乎是沒有「類比性」的，金惠子在《如此耀眼》裡的演出，讓人相信眼前的她就是17歲，只是看起來像80歲，沈恩敬在《奇怪的她》裡青春亮麗、燦爛奪目，身體裡那個滿口髒話的70歲靈魂卻呼之欲出（這個電影後來陸續拍了陸、日、泰、菲、越、印尼、印度版，說到女主角深入人心的「即視感」，卻無一能夠超越原版），這種魔法似的演出，不論對於演員或觀眾，都是可遇不可求的經驗，這個「傳神」已經不只是尋常評論演員演技的「型似」、「神似」，更多的是一種完全內化、完全「人戲合一」的「信念感」，因為80歲的她打從心底便認定了自己是17歲，也以17歲的心去感受、去感傷、去愛，於是，便也說服了你被「代入」去「相信」了她「本來就是17歲」。在《她的日與夜》中，李姃垠再一次體現了這個「信念感」的儀式與發酵，讓你不費吹灰之力地接受（被說服）了她就是28歲，只不過看起來像50歲罷了。（提一下陸劇《長相思》，第一季楊紫也成功地把「玟小六」的舉手投足演成了男的，只不過長相有點像女的罷了）
《她的日與夜》中，李姃垠和鄭恩地，以一種幾乎不同框的形式同台「飆戲」，是全劇的最大看點之一，精彩程度不亞於《如此耀眼》的「金惠子VS.韓志旼」，《奇怪的她》的「羅文姬VS. 沈恩敬」。劇中，「李微進」和「林順」的切換，對於同一個世界的同一群人的帶動與化學效應的變化微妙極了，這是戲的第二個看點，令人欣慰的是，《她的日與夜》的喜劇氛圍掌握得成熟而高級，並沒有淪於廉價取悅的浮誇搞笑，陰差陽錯，電光石火，卻總能拿捏得恰到好處，尤其劇情鋪陳進展到男女主角的感情軸線，場面調度、場次交錯的設計精準，避開了足以讓觀眾「尷尬」的畫面，演技可以很精湛，但視覺的年齡落差還是可能考驗觀眾的接納與否，這一點處理得極好，行雲流水間，體會到了這是一齣時時會將觀眾的感受放在心上的，很witty（敏銳）的戲。
《她的日與夜》的witty（機智、創新）還表現在他的「卡斯選角」和「元素融合」上。除了李姃垠合體鄭恩地這個組合的「劍走偏鋒」，直男荷爾蒙指數爆表的崔振赫，在叫好叫座的《隧道》之後，已經有好幾年沒再出現過現象級爆款，演男二的白敘厚過往作品不多十分面生，都不是什麼扛收視的「安全牌」，然而正是眼見為實，這兩個男主角跟角色人設的貼臉程度、氣質吻合程度，以及跟兩個女主角（其實是同一個人的兩個面貌）之間奇妙的chemistry ，真的是大寫的「不做第二人想」，為戲加分不少。
說到這齣戲的「元素」運用，從奇幻、愛情、辦案等不敗「類型」元素做鋪墊，還順理成章地把鄭恩地的女團背景大喇喇地活用進去（第七集，兩人共舞的，正就是她女團Apink時期的經典曲目《Mr. Chu》），另外，旁及家庭情感（李微進母親跟妹妹「林順」這條線，超乎意料地感人至深）、輿論生態（偶像「高原」在檢察廳服替代役這個哏十分有趣，觸及的媒體與現實的交互碰撞也頗有新意），再以女主角在奇特遭遇過程中真正理解、追隨本心的「自我覺醒」做為主軸，一齣戲兼容並蓄，可以同時具備往「娛樂爽劇」、「寫實批判」、「女性文學」多邊發展的潛在條件，也都到達了相當的完成度，不論劇本或表演，成績都是誠意滿滿並且頗有可觀的。
個人很喜歡戲的最後處理，橘貓在李微進面前悠悠走過，她卻已經不那麼火急火燎地要去捉牠，貓跟這個變身的開始與結束究竟存在著怎樣的關係？這次的變身遭遇對於她究竟是報恩還是詛咒？這些「故事的起緣」，反倒沒有去做刻意的交待，完全交由看戲的人自己去心領神會。李姃垠跟鄭恩地最後的道別，讓人不自覺想起大賣35億人民幣的熱門大片《熱辣滾燙》最後兩個賈玲那個相視一笑的無聲打氣，短短一段戲，著實感人肺腑，至於最後李姃垠出現的幾個鏡頭，這時變身的咒語已然消褪，照說這個「人物」已經不復存在（融合、內化進了自我蛻變後的「李微進」裡去了），這樣的安排，算是創作者的全知觀點，是基於觀眾感受的溫柔安排，算是又一次這齣戲的witty了。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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