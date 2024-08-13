奧運桌球／鄭怡靜自評找回競技狀態！4年後期待再戰洛杉磯奧運

我是廣告 請繼續往下閱讀
32歲的鄭怡靜第三度站上奧運五環殿堂，但心中並不緊張，反而是更享受比賽，尤其上屆東京奧運她與「小林同學」林昀儒搭檔組成混雙拿下銅牌，是中華隊選手陳靜之外的歷史最佳成績。
本屆爭鄭怡靜在女子單打賽事擊敗喀麥隆、羅馬尼亞及波蘭好手挺進8強，不過最終在8強戰以0：4不敵中國球后孫穎莎；女團項目則是在16強擊敗澳洲，但仍舊在8強賽遭遇中國金牌組合，最終以0：3結束本屆賽程。
鄭怡靜今搭機返抵國門，她認為這次奧運的經驗很好：「這次巴黎奧運是我第一次能夠去參加開幕式跟閉幕式，我覺得，經驗非常特別，很好的原因是找回自己的狀態、也找到一群給我溫暖的人，想贏的心仍然都在，也感覺到自己競技狀態持續進步，所以我對自己的期待是希望下一次還能夠繼續再戰奧運，站上頒獎台。」
鄭怡靜說：「謝謝早起夾道歡迎我們回來的所有人，辛苦的戰機陪我們回來、辛苦的飛機組員、機長、機場工作人員，還有歡迎我們回來的長官和所有靜脈們，你們的尖叫聲把我的時差都趕跑了，也謝謝鄭佳奇教練一路陪伴及指導。」
而今天的機場接機活動，意外還有合庫桌球隊的好手陳建安、江宏傑等好手都出席，為鄭怡靜加油，也希望未來可以幫台灣桌球再帶入新的巔峰。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。