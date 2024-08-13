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奧運桌球／鄭怡靜自評找回競技狀態！4年後期待再戰洛杉磯奧運

▲2024年巴黎奧運桌球女將鄭怡靜回台，接受球迷歡呼與支持。（圖／葉政勳攝）
▲2024年巴黎奧運桌球女將鄭怡靜回台，接受球迷歡呼與支持。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運告一段落，台灣「桌球一姐」鄭怡靜今（13）日返台，本屆巴黎奧運她參與女子單打及團體賽事，雖然最終都在8強止步，但鄭怡靜說，「這次奧運的經驗很好，很好的原因是找回自己的狀態、也找到一群給我溫暖的人，想贏的心仍然都在，也感覺到自己競技狀態持續在進步，那其實通過這次奧運我覺得自己的競技狀態也持續在進步我也希望可以再繼續拼，也希望可以幫助熱愛桌球的選手一起追夢。」

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鄭怡靜透露心聲　4年後再戰奧運

32歲的鄭怡靜第三度站上奧運五環殿堂，但心中並不緊張，反而是更享受比賽，尤其上屆東京奧運她與「小林同學」林昀儒搭檔組成混雙拿下銅牌，是中華隊選手陳靜之外的歷史最佳成績。

本屆爭鄭怡靜在女子單打賽事擊敗喀麥隆、羅馬尼亞及波蘭好手挺進8強，不過最終在8強戰以0：4不敵中國球后孫穎莎；女團項目則是在16強擊敗澳洲，但仍舊在8強賽遭遇中國金牌組合，最終以0：3結束本屆賽程。

鄭怡靜今搭機返抵國門，她認為這次奧運的經驗很好：「這次巴黎奧運是我第一次能夠去參加開幕式跟閉幕式，我覺得，經驗非常特別，很好的原因是找回自己的狀態、也找到一群給我溫暖的人，想贏的心仍然都在，也感覺到自己競技狀態持續進步，所以我對自己的期待是希望下一次還能夠繼續再戰奧運，站上頒獎台。」

鄭怡靜說：「謝謝早起夾道歡迎我們回來的所有人，辛苦的戰機陪我們回來、辛苦的飛機組員、機長、機場工作人員，還有歡迎我們回來的長官和所有靜脈們，你們的尖叫聲把我的時差都趕跑了，也謝謝鄭佳奇教練一路陪伴及指導。」

而今天的機場接機活動，意外還有合庫桌球隊的好手陳建安、江宏傑等好手都出席，為鄭怡靜加油，也希望未來可以幫台灣桌球再帶入新的巔峰。


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