最萌奧運金牌教練！黑色拉拉每天盯訓練 主人順利「金牌3連霸」
每位成功的奧運金牌選手背後，都有支持他們成長的教練團隊與家人，在男子鉛球項目中連續三屆拿下奧運金牌的最強選手克勞什（Ryan Crouser），更在回國後與「最萌教練」可達（Koda）分享榮耀，將金牌掛在愛犬身上，這可愛的模樣立刻讓全球兩百萬網友都融化了。
記者潘毅／綜合報導
31歲的克勞什是一位知名的美國鉛球選手，出身田徑世家。祖父是標槍選手，父親是鐵餅好手，二叔則是NCAA鐵餅冠軍，表哥則曾代表美國參加奧運標槍項目。克勞什在這樣的家庭背景下，也繼承了家族傳統，成為一名鉛球好手。
自2016年以來，克勞什便代表美國出征奧運。在里約奧運中，他打破紀錄並奪得金牌；到了2020年東京奧運，克勞什的每一次出手都再度刷新自己保持的紀錄，成功實現二連霸。2023年，他更是投出23.56公尺，創下新的世界紀錄。今年巴黎奧運上，他以22.90公尺的成績再次奪金，而第二名的科瓦奇（Joseph Kovacs）僅投出22.15公尺，差距十分明顯。
克勞什能取得如此驚人成績，除了教練團隊的協助，還有每天盯著他訓練的「最萌教練」黑色拉布拉多犬可達的功勞。克勞什坦言，自己在進行日常的體能和肌力訓練時，可達總是在一旁陪伴，是最佳的訓練夥伴。
從巴黎返回美國後，克勞什立刻發文表示「回家真好」，因為看到了可達後，跨國出征的疲勞感全都消失了，克勞什也立刻跑到庭院上演拿手的鉛球投擲，並將剛獲得的巴黎奧運金牌掛在可達的脖子上，讚揚這位「最萌教練」的極大貢獻。