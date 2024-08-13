女人國21年謝佳見到場見證！她曝20歲出櫃「煎熬心聲」：心在發抖

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女人國在七夕傍晚特別舉辦《Stay Hot Stay Chill 小女孩長大了：女人國的逐夢之旅 20 週年全紀錄」》紀錄片特映會，由電影《大三元》、同志家庭迷你劇集《酷蓋爸爸》導演陳怡妤執導，紀錄片中王安頤提到自己：「曾經很痛苦，但沒有想放棄。」
王安頤說，自己20歲那年在下著雨的車上跟姊姊和媽媽出櫃：「其實，我從國中就感覺到自己會喜歡女生的，我不知道原因，但就是這樣。」當時家人反應平靜，只是說：「妳年紀還很輕，可以再多方探索感受看看。」沒有好或壞的評斷，但這個平和的過程讓她順著心走到現在。
創業壓力大到「心臟發抖」 王安頤回首21年最感謝自己
21年來，「Lez's Meeting女人國」從一場50個人的小艇派對，到第一場「Ladies and no gentlemen」大型派對，王安頤提到「痛苦」部分，是一步步成為老闆的過程中，跟隨著女同志派對市場的演化、紙本媒體到數位的轉型⋯⋯等，「我想要為女同志做的事越來越多，要學許多不擅長的東西、做許多我不願做的決定⋯⋯有段日子我每天滑開手機，心臟都在發抖，因為我不知道我又要面對什麼壓力與挫折。」
如今回頭看，自嘲「戀愛腦」的王安頤說：「我做這一切是為了幸福，21年來我也覺得很了不起，要好好感謝我自己。」紀錄片中現身的女星林辰唏則說：「即使她失智了，包尿布了，這個歷史都會一直在這裡，不會被取代。」兩人從林辰唏17歲還沒成為演員認識至今，林辰唏曾是女人國2008年「超時空單身派對」活動代言人，當時她是女同志的No.1偶像，王安頤觀察她在拍攝主視覺的各種放電和真性情互動：「只能說，我們都是有趣的人類。」