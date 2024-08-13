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女人國21年謝佳見到場見證！她曝20歲出櫃「煎熬心聲」：心在發抖

▲「女人國」今年滿21歲了，謝佳見特別到場助陣，創意總監AJ王安頤分享自己20歲那年出櫃的故事，提起自己創業的日子，她更是直言：「有段日子我每天滑開手機，心臟都在發抖。」（圖／Lez`s Meeting女人國）
▲「女人國」今年滿21歲了，謝佳見特別到場助陣，創意總監AJ王安頤分享自己20歲那年出櫃的故事，提起自己創業的日子，她更是直言：「有段日子我每天滑開手機，心臟都在發抖。」（圖／Lez`s Meeting女人國）

記者吳昕蓓／綜合報導

在LGBTQ領域深耕超過20年的「Lez's Meeting女人國」今年滿21歲了，在七夕辦了一場別開生面的《Stay Hot Stay Chill》主題特映會與映後party，吸引謝佳見、鄭靚歆＆Aky妻妻組等嘉賓到場，創意總監AJ王安頤也分享自己20歲那年出櫃的故事，提起自己創業的日子，她更是直言：「有段日子我每天滑開手機，心臟都在發抖。」

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▲（圖／Lez`s Meeting女人國 ）
▲鄭靚歆＆Aky妻妻組也到場觀映。（圖／Lez`s Meeting女人國 ）
女人國舉辦紀錄片特映會　王安頤回憶20歲出櫃過程

女人國在七夕傍晚特別舉辦《Stay Hot Stay Chill 小女孩長大了：女人國的逐夢之旅 20 週年全紀錄」》紀錄片特映會，由電影《大三元》、同志家庭迷你劇集《酷蓋爸爸》導演陳怡妤執導，紀錄片中王安頤提到自己：「曾經很痛苦，但沒有想放棄。」

王安頤說，自己20歲那年在下著雨的車上跟姊姊和媽媽出櫃：「其實，我從國中就感覺到自己會喜歡女生的，我不知道原因，但就是這樣。」當時家人反應平靜，只是說：「妳年紀還很輕，可以再多方探索感受看看。」沒有好或壞的評斷，但這個平和的過程讓她順著心走到現在。

▲（圖／Lez`s Meeting女人國 ）
▲王安頤分享自己過往經驗。（圖／Lez`s Meeting女人國 ）
創業壓力大到「心臟發抖」　王安頤回首21年最感謝自己

21年來，「Lez's Meeting女人國」從一場50個人的小艇派對，到第一場「Ladies and no gentlemen」大型派對，王安頤提到「痛苦」部分，是一步步成為老闆的過程中，跟隨著女同志派對市場的演化、紙本媒體到數位的轉型⋯⋯等，「我想要為女同志做的事越來越多，要學許多不擅長的東西、做許多我不願做的決定⋯⋯有段日子我每天滑開手機，心臟都在發抖，因為我不知道我又要面對什麼壓力與挫折。」

如今回頭看，自嘲「戀愛腦」的王安頤說：「我做這一切是為了幸福，21年來我也覺得很了不起，要好好感謝我自己。」紀錄片中現身的女星林辰唏則說：「即使她失智了，包尿布了，這個歷史都會一直在這裡，不會被取代。」兩人從林辰唏17歲還沒成為演員認識至今，林辰唏曾是女人國2008年「超時空單身派對」活動代言人，當時她是女同志的No.1偶像，王安頤觀察她在拍攝主視覺的各種放電和真性情互動：「只能說，我們都是有趣的人類。」

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