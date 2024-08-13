舞思愛才拿金曲獎！突宣布喜訊邀歌迷狂歡 曝將破尺度現身
新科金曲原民歌后舞思愛日前以創作專輯《美感》奪下今年金曲獎「最佳原住民語歌手獎」，又無預警再宣布「有喜」，將於8月24日起舉辦「舞思愛【說走就走】2024巡迴演唱會」在花蓮、台北、台東、基隆四地開唱。不僅是把新巡迴當成「金曲慶功宴」與歌迷分享喜悅，她更突發奇想搞起「露營音樂趴」，將當初做專輯時開著露營車「說走就走」找靈感的方式延續到演唱會製作概念，屆時帳篷、野營等相關配件都可能於演唱會中現蹤，營造滿滿的儀式感，她近來也在練舞、飲控，預告這次演唱會將突破過往尺度。
記者朱祖儀／綜合報導
當初會想做「露營風」的演唱會，除了延續先前做專輯開著露營車趴趴走找靈感的隨性精神外，也源自於舞思愛身為原住民享受大自然的天性。她表示，「之前旅行我都需要縝密計畫，但接觸露營後，有時這樣的旅行方式要花上個兩三天，蠻需要『說走就走』的勇氣，不過也因為這樣，反而讓自己學著放鬆，有時轉角就能遇見最美麗的風景。」也曾因為某一次說走就走的花蓮旅行，激發滿滿靈感，進而譜出專輯中的歌曲〈出嫁的男人〉。
愛上露營的舞思愛不僅花了近200萬改裝露營車，平時更把露營車當保母車開著跑通告， 也載著全家人環島趴趴走做家族旅行享天倫樂，「一車多用」的她笑說很符合自己金牛座實際個性，「把露營車功能發揮到極致」。提及露營難忘的回憶，舞思愛透露，全家開露營車跑南迴露營再回花蓮老家過年，結果才到苗栗看完雲海日出，半路上自己與女兒兩人竟因確診而連夜趕回台北，她笑說，「不但老家回不去，改用視訊跟家人拜年，整個年假也泡湯，全家都在破病中度過！後來轉念想想，還好有先全家一起出去露營，還看到美麗的雲海，這種說走就走、家人膩在一起度過的旅行回憶，還是最美好的！」
除了創先例打造「露營風」演唱會，舞思愛這次為了演唱會將突破過往「尺度」，化身唱跳歌手載歌載舞，為此她不但勤加練舞，還重訓、做皮拉提斯等運動樣樣來，更從金曲前就開始積極飲控調養身體，誓言在開唱前「再瘦5公斤」。除了到年底接獲滿滿的商演邀約，還獲頂級訂製珠寶品牌青睞，贊助這次演唱會主視覺形象照拍攝，搭配具傳承理念與特別寓意的珠寶，只見在鏡頭前舉手投足展現瘦身有成漂亮線條的舞思愛整個人看起來宛如女神下凡。