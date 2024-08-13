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友邦人壽總座看下半年！投資市場變數多　降息有助利變保單買氣

▲友邦人壽總經理侯文成看下半年，投資市場變數較多，美國降息將有助利變型保單買氣。（圖／友邦人壽提供）
▲友邦人壽總經理侯文成看下半年，投資市場變數較多，美國降息將有助利變型保單買氣。（圖／友邦人壽提供）

記者顏真真／台北報導

市場預估美國聯準會（Fed）9月有望降息，也牽動全球金融市場表現。展望下半年，友邦人壽總經理侯文成今（13）日表示，由於投資市場下半年變數較多，預估投資型保單買氣恐不如上半年，相對較看好利變型及分紅保單，尤其美國降息，對保險營運及保單銷售均有助益，利變型保單買氣有望加溫，壽險業今年新契約保費也可望維持雙位數成長。

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侯文成指出，目前整體大環境仍存在不小的波動，包括資金太氾濫、股票輪漲、債息、利率等因素，投資型保單市場還是很艱難，下半年變數會較多，包括美國總統大選、中東緊張局勢，預期下半年投資型保單買氣將遜於上半年，全年新契約保費收入將與2023年持平。

至於利變型及分紅保單，侯文成認為買氣可望持續好轉，主新契約保費收入優於上半年，全年也將優於2023年表現，除因上半年利變型保單有停售效應，還有美國降息在即，有助保險營運及保單銷售，利變型保單買氣可望進一步加溫，而分紅保單則隨著富邦、法巴人壽等業者加入，買氣應該也會比去年好。

不過，侯文成也提到，目前市場充斥大量投資理財趨勢的激情言論，也容易讓人輕忽投資風險轉嫁的必要性，尤其投資在於對生活與健康的保障言論，人生最大的不幸是「有命沒錢花、有錢沒命花」，每個人皆有機會面臨解決兩大問題的時候，疾病、失能、安養照護等不可預估損失的「沒錢問題」及留愛後代財富傳承的「留錢問題」。

面對意外傷害失能、嚴重特定傷病、財富傳承等3大問題，他建議，民眾可規劃內含失能安養樂扶照護功能的利變型壽險產品來解決潛藏的隱憂，因為面對失能、特定傷病的最好支援，是接受治療的龐大醫療費能獲得即時一筆資金及長期照護的穩定金流；另外，就算此生用罄家庭積蓄，仍希望在自己離世後有一筆財富留給家人或傳承給下一代，終結他們照護的辛勞，保障後代的生活。

友邦人壽也觀察到民眾對失能保障與長期照護的強烈需求，推出「樂扶照護利率變動型終身保險」，將民眾的風險缺口完整打包，針對12項嚴重特定傷病及意外傷害1至6級失能，提供單筆即時照護保險金應急；7項嚴重特定傷病或意外傷害1至6級失能，提供安養樂扶保險金補貼長期照顧；當疾病或意外傷害事故致成第1至6級失能，豁免續期保費，不中斷保障；身故保險金能遺愛守護家人，可選擇5年、10年、20年或30年的分期定期給付，最大化傳承保障。

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