國小籃球夏季聯賽／前球星龍弘元暖心安慰小球員！台北引爆隊奪冠

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四強賽中，首節土庫國小在許容瑄強勢帶領下，以7 : 4 領先，次節新北永平國小大舉反攻加強防守力道，全場壓迫逼得土庫國小整節只得1分，上半場帶著8 : 10的落後進入下半場。第三節即便在許容瑄聯手搭檔混血中鋒黃酈薇一內一外配合進攻雖有起色，不過在新北永平林愷婕屢屢切入得分的破壞力下仍舊讓雲林土庫吃了不少苦頭，第四節雖然在教練施明谷授意守死永平二大得分主力林愷婕及林湘庭，不過最後仍難以力挽狂瀾，終場便以22 :27落敗，無緣冠軍賽。
賽後總教練施明谷及助理教練龍弘元都相當肯定球隊的努力及表現，龍弘元說，許容瑄還未完全發揮她的天賦，經過這聯賽後相信她會更進化，如果她跟黃酈薇在外線更下苦功的話未來路會更廣。而全國聯賽移到台中舉辦對於整個中部小學球隊來說幫助相當大，畢竟聯賽每年都在雙北，對於中南部較偏鄉來說交通經費有限，訓練資源又不足，如果每年固定有全國賽事在中部的話對中南部所有學校來說將是一大福音。
首辦校外組賽事 台北引爆隊收下冠軍
今年首度創舉設立校外組的賽事，中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修表示，這是為了讓非校隊的學生也有機會參與全國賽事，打破只有體育班才能參賽的舊思維，目的在全面性的推廣籃球運動，開放更多社區級俱樂部參賽，這是參考日本現行的籃球政策，基層選手的養成與培育更多籃球運動人口。
這次校外組共有五隊報名參賽，目前國內最知名的「台北市EMPOWER引爆籃球訓練營」就報了二隊，分別是中市引爆及台北市引爆，其它為台中建平國小、新竹市香山國小、屏東縣車城國小。經過預賽小組循環賽後由引爆籃球訓練營進到最後冠軍戰，最後由北市引爆奪得校外組首冠。
北市引爆總教練蔡政翰賽後表示，球員都有執行賽前擬定的策略，也發揮個人該有的技術及觀念，攻防兩端都有完成教練要求的團隊籃球概念。蔡政翰補充表示，在得知有此賽事後，家長及小朋友都有參賽的強烈意願，把勝負擺一邊，俱樂部的宗旨強調開心打球及團隊籃球的概念，球隊每周只練一天球，不像校隊每天練三餐，而且訓練營的每位教練都是專業球員出身，在系統化的訓練之下又能兼顧課業讓所有家長都能放心。
球隊主力之一的何彥錡，父母親都是國際知名運動品牌的運動從業人員，在耳濡目染之下，他今天扮演起球隊領袖指揮若定，穩定的表現讓一旁觀賽的父母相當開心。何彥錡今年才10歲卻已打過不少比賽，最喜歡林書豪兄弟檔的打球風格，他還說印象最深刻的比賽是有一次對台中暴龍在空中抓進攻籃板直接補進，也是目前投進最多三分球的一場比賽。問到為何不參加學校球隊接受訓練就好?媽媽說EMPOWER引爆籃球訓練營是目前國內最專業的籃球訓練營，相較於國內校隊教練都是體育老師兼任所以他才選擇送到引爆接受更正統的訓練。
全國國小籃球夏季聯賽賽事資訊
本屆賽事今（14）日即將在台中大智國小進行各級別的冠軍戰，內容精彩可期，全程免費入場，敬請各位球迷朋友一同共襄盛舉。相關資訊請上中華民國國民小學體育總會官方粉絲專頁或國小體總總官網查詢。