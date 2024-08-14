類鼻疽全台已3死！症狀、傳染方式、風險族群一次看　死亡率達75%

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類鼻疽是由名為「類鼻疽伯克氏菌」的細菌引起，這種細菌存在於土壤和泥水中，常在降雨高峰期、颱風侵襲後盛行，「類鼻疽伯克氏菌」常存在於土壤、水池或積水的環境中，台大兒童醫院感染科醫師黃立民指出，類鼻疽的潛伏期通常在2至4週，也可至長達數月或數年，沒有一定。
🟡類鼻疽症狀
類鼻疽患者的症狀相當多元，常見的發燒、咳嗽、頭痛、肌肉疼痛都有，初期和一般感冒類似，部分較特殊症狀還包含局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，甚至可能衍生皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症等，是死亡率可達75%的疾病。
🟡類鼻疽怎麼傳染
類鼻疽主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受污染的塵土、土壤或水滴感染，例如颱風過後出現的疫情，就常常是吸入性感染，在颱風後一個月內確診個案就會增加。此外，羊、馬、豬、猴、囓齒類及鳥類也會感染類鼻疽，但目前尚未證實這些動物為重要的傳染來源。
🟡類鼻疽高風險族群
據衛福部統計，國內近5年類鼻疽致死率大約是4.5%，其中「糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症、免疫功能受損者」是高風險族群，確診後變為重症的機率較高，因此上述族群若在雨季、颱風後，突然出現發燒、胸痛、咳嗽等症狀，就應該儘速就醫。
🟡類鼻疽治療方式
類鼻疽目前不是台灣法定傳染病，但仍被衛生署列為「應報告傳染病」，類鼻疽臨床上觀察到的症狀太多樣性，除了診斷困難外，目前也沒有專屬疫苗，確診後多以抗生素治療為主，約12至20週的維持療法，藉此降低復發率。
🟡類鼻疽預防
颱風過後是類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應於72小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。