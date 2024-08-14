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類鼻疽全台已3死！症狀、傳染方式、風險族群一次看　死亡率達75%

▲颱風過後，台灣「類鼻疽」本土病例大幅增加，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染。（示意圖／NOWnews資料照）
▲颱風過後，台灣「類鼻疽」本土病例大幅增加，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風侵台過後，「類鼻疽」本土病例大幅增加，衛福部疾管署昨（13）日表示，目前已有30例確診個案，集中在中南部地區，其中有3名年齡54歲至89歲的慢性病患者，在發病後0至15天內死亡，類鼻疽患者可能出現發燒、頭痛、局部腫痛等症狀，死亡率可達40%至75%，主要透過皮膚傷口「接觸受病原菌污染的土壤或汙水」傳染，近期台灣各地降雨頻繁，民眾務必特別留意。

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🟡類鼻疽是什麼？

類鼻疽是由名為「類鼻疽伯克氏菌」的細菌引起，這種細菌存在於土壤和泥水中，常在降雨高峰期、颱風侵襲後盛行，「類鼻疽伯克氏菌」常存在於土壤、水池或積水的環境中，台大兒童醫院感染科醫師黃立民指出，類鼻疽的潛伏期通常在2至4週，也可至長達數月或數年，沒有一定。

▲疾管署提醒，類鼻疽在颱風「凱米」過後現已累計30例。（圖／衛福部疾管署提供）
▲類鼻疽患者可能出現發燒、頭痛、局部腫痛等症狀，死亡率可達40%至75%。（圖／衛福部疾管署提供）
🟡類鼻疽症狀

類鼻疽患者的症狀相當多元，常見的發燒、咳嗽、頭痛、肌肉疼痛都有，初期和一般感冒類似，部分較特殊症狀還包含局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，甚至可能衍生皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症等，是死亡率可達75%的疾病。

🟡類鼻疽怎麼傳染

類鼻疽主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受污染的塵土、土壤或水滴感染，例如颱風過後出現的疫情，就常常是吸入性感染，在颱風後一個月內確診個案就會增加。此外，羊、馬、豬、猴、囓齒類及鳥類也會感染類鼻疽，但目前尚未證實這些動物為重要的傳染來源。

🟡類鼻疽高風險族群

據衛福部統計，國內近5年類鼻疽致死率大約是4.5%，其中「糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症、免疫功能受損者」是高風險族群，確診後變為重症的機率較高，因此上述族群若在雨季、颱風後，突然出現發燒、胸痛、咳嗽等症狀，就應該儘速就醫。

▲疾管署表示，颱風「凱米」過境台灣後已發生30例類鼻疽病例，其中上週新增19名個案，當中3人死亡。圖為疾管署副主任李佳琳說明各類疫情概況。（圖／記者林則澄攝，2024.08.13）
▲疾管署表示，颱風「凱米」過境台灣後已發生30例類鼻疽病例，其中上週新增19名個案，當中3人死亡。（圖／記者林則澄攝）
🟡類鼻疽治療方式

類鼻疽目前不是台灣法定傳染病，但仍被衛生署列為「應報告傳染病」，類鼻疽臨床上觀察到的症狀太多樣性，除了診斷困難外，目前也沒有專屬疫苗，確診後多以抗生素治療為主，約12至20週的維持療法，藉此降低復發率。

🟡類鼻疽預防

颱風過後是類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應於72小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

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