名家論壇》沈怡昕／《龍捲風暴》美國鄉民也不討厭的「本土電影」

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在風暴季節，凱特跟著團隊回到奧克拉荷馬州，在那裡他們和其他追風狂人狹路相逢，包括遇到知名「網路紅人」泰勒歐文斯（格蘭鮑威爾飾演），熱衷於拍「牛仔風」的超狂追風冒險影片，越危險越好。隨著越來越多不可預測、不曾見過的的可怕風暴出現；凱特漸漸發現，同樣是大氣科學系出生的泰勒，其實跟他是在同一條理想的路上，用分享團隊所拍攝到的風暴影片，為了故鄉生死存亡而奮戰，也發現哈維的金主，試圖發災難財的心態。
韓裔美籍導演鄭李爍，自小在美國中西部長大，《夢想之地》寫盡了移民男孩融入當地社群的國苦，這回他卻巧妙地以客觀的眼睛，以最「在地」的觀點，道盡中西部居民與龍捲風共存的生活方式。鄭李爍説，1996年原版《龍捲風》上映時，他當時還在讀高中，在戲院中：「我完全被迷住了，（導演）讓觀眾近距離接觸比我們更大的事物，帶給我們恐懼、敬畏和崇敬的東西。卻讓我們想要直接面對恐懼而不是逃避它。」
有趣的是，電影製作團隊在各家媒體的宣傳稿上，卻強調不想讓「氣候變遷」的嚴肅性，壓垮這部片的娛樂性。導演也對各大媒體說，他試圖不過度讓觀眾在看的過程中想到這是一部關於「氣候變遷時代」的災難片。
《龍捲風暴》是一部通俗有趣，「高概念」簡單、大方、直線，給人進步價值「幻覺」的電影，電影的有趣在其簡單，這種有趣在「電影內」，也在「電影外」。「電影外」，看過這部片的觀眾都知道，沒有「氣候變遷」，故事中的價值衝突本不存在，越來越兇的龍捲風，凱特面對哈維老闆的價值觀，「你怎麼還可以賺災難財？」事實上，這不是資本主義自由市場的邏輯，看到災難背後的商機，本來就是美國自由市場的核心。如果不是「氣候變遷」，很難讓故事內，本來西部的草根的自由主義精神轉向，更也沒有所謂的「女英雄」的誕生。
放在2024的電影產業，當PR極力宣傳奧克拉荷馬州出身的韓裔美國導演鄭李爍「盡力讓這部片的觀眾不要一直想到氣候變遷」，這是個詭辯，實際上所有的觀眾（無論支持與否都）或多或少知道你或立場對立面的態度。華納與環球共同投資的《龍捲風暴》是一部試圖中性化自己的進步價值電影，背後說服兩方的製作公司「夢工廠」，老闆史蒂芬史匹柏七Ｏ中後以災難片改變了影壇，我說的這些權衡，他再懂不過了。
女性主義也好，環境主義也罷，事實就是，來看電影的觀眾必須承認，當你看完，無論覺得這部片是否太簡單，只要你有感動、你不討厭，你還想討論這部片，就代表這部電影的觀點成立，而藏在他們PR的反向操作宣傳背後，「氣候變遷」對我們來說真的存在。更進一步來談，「電影的危機」也真的存在。
好萊塢市場面對了巨大的危機：這世界的危機。不只是大的氣候變遷，後疫情時代電影院實體娛樂的傳統還是沒有走出陰霾。因此，看這部片的不同立場觀眾，民主黨也好、共和黨也罷，進步派也好、保守派也罷，要說片方說法是真的，這就是純粹的娛樂片也好，要認真看出教育意義也罷。對電影中的政治問題可能有不同的立場，但我想，還有多少人「在乎」用電影談這樣的問題，是今天去了電影院的人都會感受到的。這不是1996年的災難片，給人喘不過氣巨大存在的目的。如今，「電影外」的世界，跟電影一樣，甚至比「電影內」還讓人喘不過氣，無論是有趣的程度、恐怖的程度都是。
《龍捲風暴》電影首週末大賣，次週末場次排片率上座率都大跌。《龍捲風暴》作為華納與環球共同投資的重特效商業電影，無論你買不買單電影內的手持鏡頭、對網路生態的描繪、對土地價值的肯認、對女性賦權的想像，無論女主角在電影內對電影設下的難題所做的「make difference」有沒有效，無論電影本身有沒有也「make difference」，其實問題的本質跟迪士尼的《腦筋急轉彎2》一樣，為什麼片場要這樣拍這些商業片，不只是他們能做到多完整、多完美的程度，而是他們「多能」讓你來看到。當我們都再明白不過，無論是宣傳上的反向心理學、電影內部的稀釋、取巧、討好，種種面向觀眾的處心積慮，每個時代都有，但這個時代，現在尤其重要。
如果你已經用「說書」看完且不打算進戲院看這部片，但還想問我寫到這「到底想講什麼？」，那我們的討論當然會非常弔詭，但卻會是重要的一件事。
如果，世界要毀滅了，但我（和其他電影專業的人）恐怕得先拯救電影。如果你問，世界要毀滅了，我們為什麼要救電影，但你已經看了這部片，也把我的垃圾話看到這，那答案已經不證自明了：（拍）電影這件事、這個東西，大概會跟世界在同一個時間毀滅。拍出《龍捲風暴》、讓這部片賣座、不賠錢，就是好萊塢產業make difference的手段。
●作者：沈怡昕／影評人
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