Google摺疊機來了！Pixel 9 Pro Fold售56990預購送破萬元購物金

Google 年度大型的硬體發表會Made By Google，於台灣時間今（14）日凌晨1點舉辦，會中發表了Pixel 9 系列手機，包含Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL等，其中最引人注意的就是摺疊機 Pixel 9 Pro Fold也同步登場，且這次會在台灣販售，會是Google第一款在台開賣的摺疊機，售價56990元起，即日起開放預購，加碼送1萬1800 Google 商店消費點數。
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今年Google終於在台引進摺疊機了，2023年發表的首款摺疊機Pixel Fold，台灣因市場評估及產品特色的考量，所以當時沒有在台灣販售，今年第二代摺疊機Pixel 9 Pro Fold確定在台販售，目前官網已經開放預購。根據台灣官網顯示，現在預購，預計9月4日～9月5日會到貨，16+256GB售價5萬6990元，16+512GB售價6萬990元，8 月14日至8月31日購買，即可獲得1萬1800 Google 商店消費點數 (限下次消費使用)。
價格相較於三星 Galaxy Z Fold 6 的16+256GB規格售價為5萬9888元，Pixel 9 Pro Fold 起跳價便宜了近3000元，如果同時搭配早鳥預購，送上破萬元的網站購物金，價格相當具有競爭力。
硬體部分，Pixel 9 Pro Fold配置Google Tensor G4 處理器，可以更快地處理AI相關的功能。外觀比上一代更輕、更薄，重為257克，展開厚度為5.1公釐，摺疊後為10.5公釐，號稱是目前最薄的摺疊手機，螢幕搭載亮度提升 80% 的 8 吋 Super Actua Flex 內螢幕和 6.3 吋 Actua 外螢幕。電量為4650mAh，IPX8 抗水等級。