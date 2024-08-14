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Google摺疊機來了！Pixel 9 Pro Fold售56990預購送破萬元購物金

▲Google今（14）日凌晨發表新款摺疊機Pixel 9 Pro Fold，台灣官網也同步上架開賣，售價5萬6990起，即日起開放預購，8月31日前下單就可獲得1萬1800 Google 商店購物金。（圖／翻攝官網）
▲Google今（14）日凌晨發表新款摺疊機Pixel 9 Pro Fold，台灣官網也同步上架開賣，售價5萬6990起，即日起開放預購，8月31日前下單就可獲得1萬1800 Google 商店購物金。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

Google 年度大型的硬體發表會Made By Google，於台灣時間今（14）日凌晨1點舉辦，會中發表了Pixel 9 系列手機，包含Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL等，其中最引人注意的就是摺疊機 Pixel 9 Pro Fold也同步登場，且這次會在台灣販售，會是Google第一款在台開賣的摺疊機，售價56990元起，即日起開放預購，加碼送1萬1800 Google 商店消費點數。

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今年Google終於在台引進摺疊機了，2023年發表的首款摺疊機Pixel Fold，台灣因市場評估及產品特色的考量，所以當時沒有在台灣販售，今年第二代摺疊機Pixel 9 Pro Fold確定在台販售，目前官網已經開放預購。根據台灣官網顯示，現在預購，預計9月4日～9月5日會到貨，16+256GB售價5萬6990元，16+512GB售價6萬990元，8 月14日至8月31日購買，即可獲得1萬1800 Google 商店消費點數 (限下次消費使用)。

▲Google在台首款摺疊機來了！Pixel 9 Pro Fold。（圖／翻攝官網）
▲Google Pixel 9 Pro Fold起跳價為5萬6990元，定價再加上預購送的購物金，頗具有價格競爭力。（圖／翻攝官網）
價格相較於三星 Galaxy Z Fold 6 的16+256GB規格售價為5萬9888元，Pixel 9 Pro Fold 起跳價便宜了近3000元，如果同時搭配早鳥預購，送上破萬元的網站購物金，價格相當具有競爭力。

硬體部分，Pixel 9 Pro Fold配置Google Tensor G4 處理器，可以更快地處理AI相關的功能。外觀比上一代更輕、更薄，重為257克，展開厚度為5.1公釐，摺疊後為10.5公釐，號稱是目前最薄的摺疊手機，螢幕搭載亮度提升 80% 的 8 吋 Super Actua Flex 內螢幕和 6.3 吋 Actua 外螢幕。電量為4650mAh，IPX8 抗水等級。

▲Google在台首款摺疊機來了！Pixel 9 Pro Fold。（圖／翻攝官網）
▲Google Pixel 9 Pro Fold摺疊機號稱為目前市面上最輕薄的機型。（圖／翻攝官網）
相機提供為三鏡頭組，4800 萬像素廣角鏡頭 、 1050 萬像素超廣角鏡頭 、1,080 萬像素 5 倍望遠鏡頭，支援高達 20 倍的超解析變焦13，以及 0.5 倍、1 倍、5 倍光學變焦，前鏡頭1000萬像素 。

有Gemini 加持讓軟體載入滿滿AI超能力，可以擁有更聰明的語音助理，支援畫圈畫圈搜尋，用手指圈選就能搜尋，更自然的翻譯能力，且外螢幕也能即時查看。拍照加入「一起拍」功能，運用AI技術讓掌鏡者也能一起入鏡，還有「完美合照」也沒缺席，能把相似照片合併成一張完美的團體照。

▲Google在台首款摺疊機來了！Pixel 9 Pro Fold。（圖／翻攝官網）
▲Google Pixel 9 Pro Fold 摺疊機展開後為8吋螢幕。（圖／翻攝官網）
▲Google在台首款摺疊機來了！Pixel 9 Pro Fold。（圖／翻攝官網）
▲Google Pixel 9 Pro Fold 加入「一起拍」功能，運用AI技術讓掌鏡者也能一起入鏡，。（圖／翻攝官網）

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