Google Pixel 9發表4款手機、2穿戴　重點功能、售價、開賣一次看

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配置Google Tensor G4 處理器，外觀比上一代更輕、更薄。外螢幕為8吋，內螢幕為6.3吋，三鏡頭組，4800 萬像素廣角鏡頭 、 1050 萬像素超廣角鏡頭 、1,080 萬像素 5 倍望遠鏡頭，支援高達 20 倍的超解析變焦13，以及 0.5 倍、1 倍、5 倍光學變焦，前鏡頭1000萬像素 。根據台灣官網顯示，現在預購，預計9月4日會到貨，16+256GB售價5萬6990元，16+512GB售價6萬990元，即日起至8月31日購買，即可獲得1萬1800 Google 商店消費點數 (限下次消費使用)。
🟡 Google Pixel 9 Pro 手機
6.3吋螢幕，Google Tensor G4 處理器，專業級後置三鏡頭，5000 萬像素廣角鏡頭，4800 萬像素超廣角鏡頭 (支援微距對焦) 、4,800 萬像素 5 倍望遠鏡頭 ，支援高達 30 倍的高解析變焦，以及 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍光學變焦，預計今年年底上市，128GB售價33490元，256GB售價36990元。
🟡Google Pixel 9 Pro XL手機
6.8吋螢幕，Google Tensor G4 處理器，專業級後置三鏡頭，5000 萬像素廣角鏡頭，4800 萬像素超廣角鏡頭 (支援微距對焦) 、4,800 萬像素 5 倍望遠鏡頭 ，支援高達 30 倍的高解析變焦，以及 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍光學變焦。即日起開放預購，預計8月22日送達，16+256GB售價39990元，即日起至8月31日購買，即可獲得9800 Google 商店消費點數 (限下次消費使用)。
🟡 Google Pixel 9手機
6.3吋螢幕，Google Tensor G4 處理器，雙鏡頭，包含5000 萬像素廣角鏡頭，4800 萬像素超廣角鏡頭 (支援微距對焦) ，提供0.5 倍、1 倍、2 倍光學變焦。即日起開放預購，預計8月22日送達，12+128 GB售價26490元，12+256GB售價29990元，即日起至8月31日購買，即可獲得5800 Google 商店消費點數 (限下次消費使用)。
🟡 Google Pixel Watch 3智慧錶
經典的圓弧造型，有 41 公釐與首次推出的 45 公釐兩款尺寸，都使用最新的 Actua 螢幕，亮度相較上一代提升兩倍，最高可達到 2,000 尼特，螢幕亮度最低可達到 1 尼特。能透過機器學習自動偵測使用者是否已進入睡眠，並會自動開啟睡眠模式、自動關閉通知和螢幕常亮功能。在全新的省電模式下，可達最多 36 小時續航。同步推出三個全新工具，包含每日準備指數可依照演算法準確偵測並分析用戶的靜止心率、心率變異跟睡眠狀態，讓使用者更知道今天適合多少運動量。還有心肺負荷和目標負荷。41 公釐 WiFi 版售價11,990 元、LTE 版售價14,990 元，8月31日前下單，即可獲得 2490 Google 商店消費點數。；45 公釐 WiFi 版售價13,490 元、LTE 版售價16,490 元，8月31日前下單，即可獲得 2990 Google 商店消費點數。
🟡 Google Pixel Buds Pro 2無線耳機
首次搭載專門為進階音訊處理跟支援 Google AI 打造的 Tensor A1 晶片，除了有更好的音質，主動降噪功能以及電池續航力都更優化。耳機外觀變得更小、重量更輕，是第一款可以運行 Gemini 的 AI 耳機，不用開啟手機裝置，就可以透過耳機使用 Gemini，Pixel Buds Pro 2 支援口語進行互動的 Gemini Live (目前僅支援英文)，讓使用者可以透過最先進的語音技術與 Gemini 進行更深度的對話，彷彿耳機裡有個隨身助理，開放預購，售價7,490 元，8月31日前下單。即可獲得 1490 Google 商店消費點數。