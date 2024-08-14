PPI放緩激勵！美股氣勢如虹「道瓊飆升逾400點」　輝達領漲6.53％

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本週焦點都落在最新的美國通膨數據上，以獲取有關美國經濟的更多線索。美國勞工部勞工統計局報告稱，7月整體PPI比起6月上漲0.1%。除去波動較大的食品和能源成分，核心PPI持平，為四個月來最溫和的讀數。
最新的美國通膨數據強化了人們對於美國聯準會（Fed）在9月實施廣泛預期的降息的猜測，帶動股市上漲。目前交易員對於9月降息25個基點到50個基點的看法不一，但通膨降溫跡象將擴大降息幅度的可能性。
摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下E*Trade交易與投資部門主管拉金（Chris Larkin）表示，「尋求穩定的市場得到了更多通膨降溫的證據。低於預期的數據可能會受到試圖從今年最大跌幅中反彈的股市的歡迎。
受關注程度更高的消費者物價指數 (CPI)，即將於週三公佈，預計該指數將顯示小幅上升。在通膨壓力消退的背景下，7月疲弱的就業數據促使經濟學家預計聯準會從下個月開始進行一系列降息。
華爾街擔心，聯準會維持利率過高的時間過長，並透過提高借貸成本來削弱美國經濟。經濟仍在成長，許多經濟學家預計不會出現衰退，但美國招聘急劇放緩上個月，人們對其實力產生了質疑。
22V Research的一項調查顯示，52%的投資者預計週三消費者物價指數將引發「風險偏好」。不過，預計「經濟衰退」的受訪者比例仍然較高。
亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）總裁波士蒂克（Raphael Bostic）則淡化經濟衰退可能性，持續預計聯準會年底前降息，他希望降息前看到更多一點數據，以確保萬無一失。
焦點個股
輝達上漲6.53%，成為推動標普500指數上漲的最強勁力量。輝達的晶片為人工智慧領域提供了大量支持，儘管有報導稱華為將在中國市場推出一款媲美輝達等級的人工智慧晶片，但分析師預計輝達即將公布的財報將再次超乎市場預期。
在確認聘請墨西哥速食店Chipotle的執行長尼科爾（Brian Niccol）出任下一任執行長一職後，星巴克股價應聲飆漲24.5%，至每股95.90美元，創下史上最佳單日表現。
與此同時，Chipotle則暴跌7.50%至每股51.68美元。 尼科爾自2018年以來一直擔任該公司執行長，自2020年以來擔任董事長，帶領公司度過食安醜聞和疫情，在最近幾季客流量和銷售額不斷攀升，並幫助其股票上漲240%以上，遠超標普500指數85%的漲幅。
道瓊工業指數勁揚408.63點或1.04%，收39765.64點。
標普500指數上漲90.04點或1.68%，收5434.43點。
那斯達克指數大漲407點或2.43%，收17187.61點。
費城半導體指數揚升198.49點或4.18%，收4942.31點。