「車庫娛樂」電影公司爆爭議！遭控買票強迫綁會員 高嘉瑜也受害
台灣電影公司「GaragePlay車庫娛樂」，近期遭前立委高嘉瑜控訴詐欺，強迫民眾買票強迫綁會員，導致消費者每月被自動扣款，但此事件並非「車庫娛樂」爆發的第一起爭議，警政署早已公布「車庫娛樂」是詐騙高風險賣場前5名，而事件發生後，台北市政府也強調，會積極介入調查，確保民眾消費權益。對此「車庫娛樂」回應，APP沒有取消會員的時間限制，消費者可以直接取消，且內部沒有個資外洩問題，一切依法行事，並交由司法判決。
記者林盈君／綜合報導
據《CTWANT》報導，前立委高嘉瑜發文指控，本月3日看到車庫娛樂推出的電影廣告，聲稱購買149元電影票後，可再贈送一張電影票，但贈票必須裝設APP，高嘉瑜刷卡後未得票，反而被訂閱了「Magic Hour Premium」月租方案。該方案顯示「前30天免費」，但高嘉瑜卻在同日凌晨，收到一筆199元刷卡通知，怒控「車庫娛樂」以贈票引消費者加入會員，但實際上並未送票，而是強迫訂閱月租方案。
對此有民眾表示，該會員制退訂有時間限制，像是月繳制的訂閱後72小時、最後72小時不能取消訂閱，季繳制前2個月和第3個月前72小時、與最後72小時不能退訂等，讓消費者經常忘記取消被多扣費用。即便退訂成功，還會認定消費者仍在使用月訂閱而持續扣款，因此必須退訂2次才不會被扣款，且疑似個資遭洩漏，許多人退訂之後就收到詐騙集團電話。
據了解，「車庫娛樂」負責人為47歲的張心望，曾是電影公司威望國際（CATCHE PLAY）總經理，於2015年創立車庫娛樂。警政署於2023年5月間，公布「第1季解除分期付款詐騙高風險賣場前5名」，其中，「車庫娛樂」因247件報案成為第4名。台北市法務局統計，近日已接獲車庫娛樂消費申訴11件，其中類似高嘉瑜案有8件，消保官已介入調查，若涉及廣告不實，將移請公平會查察。
而「車庫娛樂」追對高嘉瑜控訴，也發出3點聲明強調，「消費者購買前本公司皆有清楚明載消費者所購買及贈送的品項內容。」、「Magic Hour Premium提供，購買電影票88元起、每月可參加電影首映會、GP+上萬小時影音看到飽、專屬購物折扣等多項服務。」、「本公司對於所有銷售及訂閱服務中所需說明及注意的事項，皆經過律師及相關人士確認過一切合法合規並說明資訊完整。」