遭女網友爆料捷運偷拍！「房地產教父」發文駁斥：保留法律追訴權
近日，有女網友於Dcard發文，表示從北捷西門站上車後，疑似遭隔壁男乘客偷拍裙底風光，當下氣的大聲喝止，起初對方否認偷拍，卻被發現疑似刪除照片，直到女網友揚言要報警，男乘客才道歉，並強調是拍對面一整群人，而非偷拍女網友。而男乘客被發現身分竟是「房地產教父」專家曾姓男子，對此，曾男於14日在臉書發文駁斥，表示並無偷拍之舉，強調遭惡意誣陷、將保留法律追訴權。
記者林盈君／綜合報導
據了解，女網友將此事PO文之後引發討論，曾男於今（14日）清晨，於臉書透過律師發表回應，表示：
1.曾博士以手機拍攝之畫面，係坐其對面一整排人之照片，並非某單一個人，更非個人私密部位，並無不法可言。
2.散布本件不實言論之人，亦明知本人手機內之照片、並無他人私密部位之照片，而仍故意於網路上公開揭露本人姓名與足以辨識本人之個資、指述本人偷拍他人裙底云云，其行為恐已涉及妨害本人名譽及違反個人資料保護法，本人將保留法律追訴權，以遏止不法侵害。
※【NOWnews 今日新聞
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