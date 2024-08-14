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奧運後羽壇「狂投震撼彈」！安洗瑩退出日本公開賽　他突然結婚了

▲南韓羽球一姊安洗瑩在巴黎奧運女子單打摘下金牌，完成人生大滿貫，卻在賽後槓上韓國羽球協會。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓羽球一姊安洗瑩在巴黎奧運女子單打摘下金牌，完成人生大滿貫，卻在賽後槓上韓國羽球協會。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運日前順利落幕，其中在羽球項目在這屆奧運話題滿滿，除了這是我國羽球球后「戴資穎」奧運的最後一舞之外，黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟也成功摘下金牌，完成二連霸，其中還包含西班牙名將馬琳4強賽受傷退賽、韓國安洗瑩奪金完成大滿貫等。然而在巴黎奧運結束後，國際羽壇突然狂投震撼彈，安洗瑩不僅怒槓韓國羽協退出日本、韓國公開賽，連剛摘下女子單打銀牌的何冰嬌突然宣布退役，讓許多資深球迷直呼：「奧運後資訊量太大了吧！」《NOWnews》也特別整理奧運後國際羽壇幾大消息，帶觀眾一文看懂。

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安洗瑩砲轟羽協黑幕！宣布退出日本、韓國羽球公開賽

現年22歲的南韓球后安洗瑩，在巴黎奧運順利摘下女子單打金牌，然而在賽後她卻槓上韓國羽球協會，痛批他們在傷病管理、徵召方式都有非常大的問題，甚至揚言退出國家隊。然而根據韓媒報導，安洗瑩透過隸屬的球隊向韓國羽協表示，自己並無意參加世界羽球聯盟（BWF）的超級750系列日本羽球公開賽、超級500系列韓國公開賽，其原因是因為膝蓋以及腳踝的傷勢問題。

▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩昨（5）日在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩摘下金牌，不過卻在賽後槓上韓國羽球協會，日前宣布退出日本、韓國羽球公開賽。（圖／美聯社／達志影像）
才剛摘巴黎奧運銀牌！中國何冰嬌宣布退役

何冰嬌在巴黎奧運羽球女子單打4強賽，因為對手馬琳受傷退賽晉級金牌戰，最後拿下銀牌，還在頒獎台上拿出西班牙小徽章，被外界一片誇讚暖心，甚至在得知戴資穎是奧運最後一舞時，還希望戴資穎能繼續上場、教她減肥。沒想到13日，BWF卻突然公布，何冰嬌正式向世界羽聯提交退役申請，已經退出了國家隊，將不再參加國際級的賽事，而本來世界排名第7的她，現在已經不在名單上，讓許多球迷感到非常錯愕，

▲中國選手何冰嬌在巴黎奧運女單收下銀牌，沒能拿下夢寐以求的金牌榮耀，但她昨在頒獎典禮的暖心行徑已獲得各界絕佳讚賞。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國選手何冰嬌在巴黎奧運女單收下銀牌，頒獎時還拿著西班牙奧會徽章上台，暖心舉動被外界讚爆。（圖／美聯社／達志影像）
日本混雙名將渡邊勇大宣布結婚！對象不是東野有紗

而連續2屆奧運都摘下銅牌的日本混雙組合「渡邊勇大／東野有紗」，渡邊勇大在13日突然在節目上表示：「我有一件事要在這裡公布，我結婚了！」渡邊勇大也表示：「這是我第一次在公開場合說這件事，結婚的對象不是前輩（指東野有紗），而是一般女性。」隨後渡邊勇大也在IG上發文感謝大家祝賀，並表示和妻子在巴黎奧運前就完成登記，當時因想要專心備戰奧運，因此等到比賽結束才對外公開消息，奇妙的是，連搭擋東野有紗事前都不知道，聽到時也嚇了一跳。

▲渡邊勇大/東野有紗奪得東京奧運羽球混雙銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲渡邊勇大和東野有紗在東京奧運、巴黎奧運羽球混雙項目都奪下銅牌，近日在巴黎奧運結束後，渡邊勇大突然宣佈自己已婚。（圖／美聯社／達志影像）
泰國世界第5名女子雙打組合將退役！世界排名已移除

而退役消息不只何冰嬌，還包括泰國世界第五名女雙吉迪特拉恭（Jongkolphan Kititharakul）/巴宗哉（Rawinda Prajongjai），在巴黎奧運小組賽可惜未能出線，在關鍵對上丹麥時拿下第一局，但最後卻被連趕兩局逆轉，無緣8強，預計近期也將宣布退役消息，目前世界排名已經被移除。

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▲曾排名世界第五的泰國女雙組合吉迪特拉恭（Jongkolphan Kititharakul）/巴宗哉（Rawinda Prajongjai）將宣布退役。（圖/IG@badthai.officia）
綜觀來看，這屆巴黎奧運結束之後，也象徵羽球的一個世代即將在2028洛杉磯奧運會有新篇章，不管是中國陳雨菲賽後發文坦承從東京奧運到巴黎奧運的心酸，還是球后戴資穎即便腳傷還是想拚戰到最後一刻的精神，抑或是馬琳歷經重大腳傷仍然回歸賽場的堅持，在這一代的羽球史已經留下許多經典無法被超越，祝福這些羽球選手，不論是退役還是步入人生另一個階段，生活依然精彩。

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