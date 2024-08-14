竹北托嬰中心爆虐童！1歲嬰遭綑綁竹椅數小時　家長發現渾身瘀青

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家長驗傷報警，警方介入調查後，調閱監視器畫面，發現孩子到校16天，其中有8天「進校就被綁在竹椅上」，每天被綁最少2小時，最多將近5小時，綁完再關進嬰兒床，家長痛批「這種待遇連大人都受不了，何況是未滿1歲的嬰兒」。更離譜的是，老師們甚至用言語羞辱孩子，甚至要投訴家長直接「退托」。
家長指出，即便是其他老師代班，也都熟練地把小孩用竹椅，然後丟在角落任其哭喊掙扎，期間，中心主任進出教室多次，竟都視若無睹。對此，機構集團表示，接獲家長反映之後，已會同縣府社會處調閱監視器畫面，也因管理疏，以致保育未符合家長的期待，向家長致歉並配合退托要求、從優退費。
機構集團強調，調查過程中，發現該班老師確實因習慣不良造成保育不當，已違反公司規定達不適任狀況，除了將當事老師資遣外，同時亦一倂懲處中心管理主任失職行為。為提升托嬰中心品質，並確保相關問題不再發生，決議將於8/14函送社會處，申請停業至少3個月，徹底進行改善訓練。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110