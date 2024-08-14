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安以軒遭轟絕情！傳老公被抓「沒去看過一次」　早就從澳門回台灣

▲安以軒老公陳榮煉（左）被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等83項罪名，2022年被逮捕、拘禁至今，傳出她從來沒有去探視過。（圖／安以軒微博）
▲安以軒老公陳榮煉（左）被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等83項罪名，2022年被逮捕、拘禁至今，傳出她從來沒有去探視過。（圖／安以軒微博）

記者楊穎軒／綜合報導

安以軒2017年嫁給身價百億、澳門德晉集團CEO陳榮煉，不料，男方前年11月被依涉嫌非法經營賭博、洗錢、詐欺等83項罪名，吸金約58億元新台幣，一審遭判14年有期徒刑，目前身陷牢獄之中，今（14）日安以軒被爆料早就從澳門回台灣，且一次都沒有去探望過老公，遭指絕情。

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據《鏡週刊》報導，多方消息指出，自從陳榮煉被大陸當局逮捕、拘禁以後，安以軒從來沒有前往探視老公，本人已經回台多時，傳出曾經和楊謹華、鄭元暢等好友於大安區豪宅歡唱，「看起來超級開心」，還不時出入遊憩場所玩樂，行程滿滿，但也有說法，她如此才能完整切割、保住演藝事業。

安以軒原本在大陸的演藝事業風生水起，微博擁有2163萬粉絲，不過陳榮煉被抓後，她幾乎把所有貼文和照片刪除，只留下一篇2017年自己生日當天轉發的結婚典禮影片，臉書最後一則貼文則為2022年初兒子「66」的動態，不少網友在底下留言嘲諷：「太高調，暴發戶」、「你老公居然做這種犯法的事，有夠丟臉的！」也有人送暖慰問，「還好嗎？我們一直都在！」

▲安以軒超過2千萬粉絲的微博已經清空，看似放棄經營。（圖／安以軒微博）
▲安以軒超過2千萬粉絲的微博已經清空，看似放棄經營。（圖／安以軒微博）
安以軒和王齊麟玩通宵　好姐妹否認她已經離婚

去年7月15日，陳榮煉身陷囹圄，安以軒被拍到現身信義區某豪宅，身旁有宋芸樺、鄭元暢和奧運羽球金牌選手王齊麟，10多人一起玩到天亮才鳥獸散，安以軒離開前還和幾名友人開心擁抱，之後幾天她也目擊從內湖豪宅外出，由司機開車接送，獨自去採買生活用品。

安以軒去年傳出和陳榮煉祕密離婚，「安氏集團」閨密夏于喬出席活動被問及此事，她以「沒有吧，我沒有聽說」代為否認，稱安以軒帶著一雙兒女努力生活。

▲安以軒（右）的老公陳榮煉涉洗錢案，被控83項罪名。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲▼安以軒（上圖右、下圖）的老公陳榮煉涉嫌洗錢、詐欺，罪名高達83項。（圖／安以軒臉書）
▲安以軒2017年嫁給身家百億的澳門德晉集團主席陳榮煉。（圖／安以軒微博）

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