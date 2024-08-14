中東局勢能緩和？伊朗提「推遲報復以國」條件　全看加薩能否停火

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其中一名伊朗高級官員表示，如果加薩會談失敗，或伊朗認為以色列在拖延談判，伊朗及真主黨等盟友將會直接發動攻擊。三名消息人士未透露伊朗會在以哈談判取得進展多久後再作出回應。
隨著哈尼雅以及「真主黨」（Hezbollah）軍事最高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）遭擊斃，中東局勢升溫，美國海軍已部署艦艇和潛艦至中東，以加強以色列的防禦。伊朗近日也就如何調整報復行動，與美國等西方國家進行了緊密對話。
美國駐土耳其大使13日證實，華府正在請求盟友幫助說服伊朗緩和緊張局勢。三名地區政府消息人士描述了與德黑蘭政府進行的談話，以避免在加薩停火談判之前使局勢升級，談判將於8月15日於埃及或卡達進行。
伊朗外交部和伊朗伊斯蘭革命衛隊沒有立即回應路透社記者的提問。以色列總理辦公室和美國國務院也沒有回應相關問題。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國必須做好準備，應對伊朗及其盟友可能對以色列發動的一系列重大襲擊。
上週末，哈馬斯對於談判是否會繼續進行表示懷疑。最近幾個月，以色列和哈馬斯舉行了多輪會談，但沒有達成最終停火協議。
上述兩名消息人士表示，伊朗正在考慮派代表參加停火談判，他們補充說明，伊朗代表並不會直接參與會議，而是在幕後進行討論，以便在談判進行期間與美國「保持外交溝通管道」。伊朗駐聯合國使團向《路透社》表示，德黑蘭不會派代表出席停火會談。華府、卡達和埃及的官員沒有立即回答伊朗是否會在談判中發揮間接作用的問題。
兩名與黎巴嫩真主黨親近的消息人士表示，德黑蘭將會給予談判機會，但不會放棄報復的意圖。一名消息人士指出，加薩停火將為伊朗提供掩護，使其能夠進行較小的「象徵性回應」。
特拉維夫大學（Tel Aviv University）的伊朗研究聯盟中心（Alliance Center for Iranian Studies）主任李特瓦克（Meir Litvak）認為，伊朗會將自身需求至於幫助哈馬斯之前，同時伊朗也希望避免全面戰爭。
伊朗分析家萊拉茲（Saeed Laylaz）表示，伊朗可望推動加薩停火，避免全面戰爭的同時加強其在該地區的地位。萊拉茲指出，伊朗以前並未參與加薩和平進程，但現在準備扮演「關鍵角色」。
哈馬斯在去年10月7日向以色列發動跨境攻擊，引發以色列在加薩的戰事，造成數千人喪生，並演變人道主義危機。在哈馬斯政治局領袖哈尼雅7月31日在伊朗遭暗殺身亡，以及舒庫爾遭擊斃之後，外界更加擔憂迄今尚未平息的加薩衝突將演變成規模更大的中東戰爭。
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