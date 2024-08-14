費半上漲逾4%、台積電ADR漲逾2%　台股開盤漲155點、台積電漲12元

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權值股全數走高，台積電開盤上漲12元、來到953元；今日召開法說會的鴻海開盤上漲5元、來到186元，站回8月5日所留下的空方缺口；聯發科開盤上漲15元、來到1175元。
美股昨日再度回神上攻，7月PPI指數月增0.1個百分點，低於市場預估。投資人觀望今晚公布的消費者物價指數CPI，市場普遍認為9月降息的機率大大上升。因此激勵美股四大指數全數上漲，道瓊指數上漲408.63點或1.04%，收39765.64點；那斯達克指數上漲407點或2.43%，收17187.61點；標普500指數上漲90.04點或1.68%，收5434.43點；費半指數大漲198.48點或4.18%，收4942.31點。
科技五大天王全數收紅，Meta上漲2.44%，蘋果上漲1.72%，Alphabet上漲1.15%，微軟上漲1.77%，亞馬遜上漲2.06%。半導體股集體走高，輝達大漲6.53%，博通上漲5.07%，美光上漲2.96%，高通上漲4.04%，應用材料上漲3.99%，德儀上漲2.7%，AMD上漲3.19%。
台股ADR多數走高，台積電ADR上漲2.81%，日月光ADR上漲3.4%，聯電ADR上漲2.59%，中華電信ADR下跌0.08%。