快訊／大谷翔平真的超神！本季第37轟出爐 連續2天都砲轟釀酒人
大谷翔平太扯了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（14）日再度迎戰密爾瓦基釀酒人隊，結果大谷翔平依舊打一棒、指定打擊，結果大谷在3局上又轟出一發陽春全壘打，本季第37轟出爐，目前領先國聯全壘打王寶座，而大谷翔平連續2場開轟，手感也持續加溫。大谷前一場轟出2分砲，帶領道奇以5:2贏球，目前比賽還在打，道奇以2:1領先。大谷這發全壘打轟到二樓看台，連主播也都驚呼「這太扯了！」，讓主場球迷鴉雀無聲。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平威力十足 連續2場開轟
大谷翔平前一場是睽違3場再度開砲，不過他在失去打擊王寶座後，連續2場都嘗試突破，目前打擊率來到2成99，持續往雙冠王的寶座邁進。
大谷翔平首打席敲出中外野飛球出局，不過他在前一場3打數1安打，還有1發2分砲，打擊狀況持續上揚中。
沒想到第二打席大谷翔平就發威，面對釀酒人先發投手Colin Rea，大谷在第二球，相中他的紅中位置指叉球，大谷沒有放過，一棒轟出右外野大號全壘打。根據大聯盟官網數據顯示，大谷這發全壘打，距離是125.8公尺，擊球初速175公里，並且仰角是24度。
道奇隊今天推出Gavin Stone先發，道奇打線在2局上就由捕手Will Smith開轟先馳得點，大谷又在3局上開砲，目前道奇隊持續領先。