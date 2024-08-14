竹縣衛生局訪視員爆醜聞！家訪性侵重度憂鬱女個案 遭重判7年6月
去年6月間，新竹縣衛生局一名安姓關懷訪視員，利用家訪機會，趁機侵犯患有重度憂鬱症的女個案小美（化名），小美在女友陪同下驗傷就醫，對安男提告。案經法院審理，安男雖辯稱，與小美是在半推半就下發生關係，並無使用暴力強迫，但小美遭侵犯後，罹患創傷後壓力症（PSTD），法官審酌就醫紀錄及證詞，依對精神障礙人犯強制性交罪，判安男7年6個月有期徒刑。
記者林盈君／綜合報導
據了解，小美患有思覺失調症、重度憂鬱症，去年6月間，由安男負責關懷訪視，但安男卻趁機性侵小美，不顧女方反抗及拒絕，事發後，小美佯稱下次家訪會當作一切正常，將安男打發離開。但事後，小美被診斷出PSTD創傷後壓力症，女友也證稱，小美會在半夜歇斯底里哭泣，出現焦慮及情緒低落等症狀。
檢警介入調查後，發現安男向衛生局長官否認犯行，甚至在當天的訪視追蹤紀錄單上，紀錄小美「慾望比較大、之前都有去找炮友」等。案經法院審理，安男否認侵犯小美，辯稱是在半推半就下發生性行為，並無恐嚇或使用暴力。
法官審理認為，小美為女同志，又與安男關係生疏，且事發時女方明確推拒抵抗，另，小美為精神障礙之人，認定安男涉犯刑法「對精神障礙之人犯強制性交罪」，而雙方雖後續達成調解，但安男身為新竹縣政府衛生局的關懷訪視員，竟為滿足一己私慾，造成女方身心難以彌補的傷害，且犯後始終否認犯行，因此依法判處7年6個月有期徒刑。
※【NOWnews 今日新聞
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