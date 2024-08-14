柯文哲陷金流疑雲 黃揚明：民眾黨還有「這件事」沒說清楚
民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，12日召開記者會強調是簽證會計師端木正擅自「自行調節」、灌帳到木可、尼奧跟時樂公司導致問題，卻遭端木正發聲明反擊，稱自己一切依法簽證，相信監察院及檢察署會還會計師清白；而柯文哲則揚言要提告端木正。對此，媒體人黃揚明質疑，如果民眾黨自己的年度政治獻金帳務都沒有給端木正查核簽證，為什麼競辦要委託端木正？
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明13日在臉書發文指出，民眾黨還有一件事沒說清楚，端木正不僅僅是黨員，更是在2023年1月就參選民眾黨中央委員，且在去年7月接受柯文哲競辦委託時，就已經是「候補中央委員」。《會計師法》有這樣的規定，若會計師擔任企業經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人，是不能被該企業委託承辦財務報告簽證工作。
黃揚明續指，當然，政黨與一般企業概念不太一樣，但是如果台灣民眾黨自己的年度政治獻金帳務都沒有給端木正查核簽證，為什麼競辦卻要委託端木正呢？做出這個決策的人是誰？端木正和民眾黨現在各說各話，一點都不重要，因為很快地，檢調就會介入偵辦，讓司法好好查一查，對柯文哲、民眾黨也不見得是壞事。