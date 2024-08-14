2028洛杉磯奧運美國男籃陣容會是怎樣？勇士二年級生質疑名單沒他

我是廣告 請繼續往下閱讀
《Legion Hoops》預測的2028洛杉磯奧運美國男籃陣容，名單內有：Ja Morant、Jalen Brunson、Tyrese Haliburton、Tyrese Maxey、Donovan Mitchell、Anthony Edwards、Devin Booker、Paolo Banchero、Jayson Tatum、Jaylen Brown、Zion Williamson、Bam Adebayo、Cooper Flagg、Chet Holmgren、Anthony Davis等15名球員。
其中Anthony Edwards、Devin BookerJayson Tatum、Bam Adebayo、Anthony Davis等15名球員都在這次金牌班底中。
若Legion Hoops的名單在4年後成真，那2028洛杉磯奧運美國男籃陣容，相比起過去幾屆，整體星味將會下降不少，事實上在巴黎奧運後，有不少球迷表示4年後美國男籃陣容實力將會下降，加上各國籃球實力逐漸增強，美國要繼續蟬聯奧運金牌的難度將會大大提高。
而勇士隊菜鳥Podziemski看到Legion Hoops的貼文後，也在X上轉發，用了兩個耐人尋味的表情符號，似乎在說應該要有我，Podziemski上賽季場均上場26.6分鐘，繳出9.2分、5.8籃板、3.7助攻的表現，是勇士未來將重點培養的球員之一。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。