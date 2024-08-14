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2028洛杉磯奧運美國男籃陣容會是怎樣？勇士二年級生質疑名單沒他

▲Anthony Edwards在這次巴黎奧運美國男籃展現未來接棒的可能性。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards在這次巴黎奧運美國男籃展現未來接棒的可能性。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

隨著美國男籃在巴黎奧運拿下金牌，2028洛杉磯奧運的美國男籃陣容也引起球迷討論，知名籃球粉專《Legion Hoops》也在近期評選出最有機會代表美國出戰2028奧運的15名球員，名單引起不少討論外，也吸引金州勇士二年級生Brandin Podziemski轉發，他在轉發中使用兩個表情符號，表示為什麼沒有我，Podziemski上賽季場均上場26.6分鐘，繳出9.2分、5.8籃板、3.7助攻的表現，是勇士未來將重點培養的球員之一。《Legion Hoops》預測的2028洛杉磯奧運美國男籃陣容，Anthony Edwards、Devin BookerJayson Tatum、Bam Adebayo、Anthony Davis等15名球員都在這次金牌班底中。

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美媒預測名單　星味下降不少

《Legion Hoops》預測的2028洛杉磯奧運美國男籃陣容，名單內有：Ja Morant、Jalen Brunson、Tyrese Haliburton、Tyrese Maxey、Donovan Mitchell、Anthony Edwards、Devin Booker、Paolo Banchero、Jayson Tatum、Jaylen Brown、Zion Williamson、Bam Adebayo、Cooper Flagg、Chet Holmgren、Anthony Davis等15名球員。

其中Anthony Edwards、Devin BookerJayson Tatum、Bam Adebayo、Anthony Davis等15名球員都在這次金牌班底中。

若Legion Hoops的名單在4年後成真，那2028洛杉磯奧運美國男籃陣容，相比起過去幾屆，整體星味將會下降不少，事實上在巴黎奧運後，有不少球迷表示4年後美國男籃陣容實力將會下降，加上各國籃球實力逐漸增強，美國要繼續蟬聯奧運金牌的難度將會大大提高。

而勇士隊菜鳥Podziemski看到Legion Hoops的貼文後，也在X上轉發，用了兩個耐人尋味的表情符號，似乎在說應該要有我，Podziemski上賽季場均上場26.6分鐘，繳出9.2分、5.8籃板、3.7助攻的表現，是勇士未來將重點培養的球員之一。

▲金州勇士小將Brandin Podziemski新秀賽季表現不俗，也順利入選年度新秀第一隊，而勇士老闆Joe Lacob稍早受訪時談到Podziemski，他則是給予其高度肯定，並表示球隊認為他將來能成為一名全明星等級的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士小將Brandin Podziemski新秀賽季表現不俗，也順利入選年度新秀第一隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ja Morant復出後再度受傷，本季提前報銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ja Morant復出後再度受傷，本季提前報銷，但他有望打2028美國洛杉磯奧運。（圖／美聯社／達志影像）


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