17檔台股ETF將除息 低碳正夯！把握00923最後上車日
8月除息的台股ETF於這兩周為除息高峰期，總計有17檔台股ETF將陸續除息，當中半年配的有4檔，分別為00923群益台ESG低碳50、00701、00881、00913，季配型的有8檔，包括00690、00731、00850等在內，月配型共4檔，包括00929、00934、00936、00944，以及1檔雙月配，為00907。除息日期多集中於8月16，至於00923、00929、00731、00907則在下周登場，欲參與除息的投資人請留意各產品最後買進日。
記者許家禎／台北報導
觀察這17檔將除息的台股ETF，當中以高股息ETF數量最多，共計有10檔，其他類型則有市值型、科技型等等，當中2檔市值型ETF不約而同都結合了低碳或ESG永續主題，為00923群益台ESG低碳50，與00850元大臺灣ESG永續，前者為半年配，此次為上市以來第3次配息，預估每股配發0.923元也創下其配息以來新高紀錄，除息日訂於8月21日，而後者則為季配型。
群益台ESG低碳50（00923）ETF經理人邱郁茹表示，先前受到美國非農就業數據驟降，引發經濟衰退疑慮、輝達的AI晶片傳出將延誤出貨的訊息、日圓大幅升值，資金緊縮效應等等因素影響，令台股出現大幅修正，不過近日走勢已有回穩。
邱郁茹進一步指出，整體來看，雖然國際市場不確定因素干擾仍在，短期市場波動難免，然鑒於台股企業獲利仍在上升趨勢，今年預估增長29%，加上AI大趨勢並未轉變，台灣科技廠仍相對具利基，再者，隨著碳費子法3草案8月底將通過，意味著排碳有價時代將到來，減碳執行得當的企業有望受資金青睞，建議投資人可透過選股精選ESG低碳管理佳的低碳市值型台股ETF來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。