故宮晶華對手出現！老饕改吃這家「港點吃到飽」 600元通嘗100道
台南首家港式茶飲吃到飽餐廳「滿粵閣」開幕約4個月，最近受到網友們熱烈討論，各大吃到飽的臉書社團，紛紛有人貼文表示特地南下朝聖，每人餐價最低為午餐時段，只要598元+10%，就能一次通嘗近100道菜色，綜合各網友們推薦的菜色，最多人認為必吃的是現片的烤鴨所做成的烤鴨夾餅、脆皮燒肉（燒腩）與避風塘炒蝦。
記者葉盛耀/綜合報導
提到港式點心吃到飽，最具名氣的可能就是晶華酒店集團旗下的「故宮晶華」，提供的「熱饌港點吃到飽」每週二~日的晚餐供應，每人餐價為1,399元+10%，標榜吃得到超過50道餐點，有港點、羹湯、滷水、熱饌與主食。最近還有優惠活動，即日起至8月29日止，週二至週四享有「四人同行享1人用餐免費」，平均下來每人約1049元+10%。
但是最近各大臉書社團紛紛在討論位於「雀客藏居台南永康」飯店內的「滿粵閣」，為台南首家港點吃到飽的餐廳，每人餐價只要598元起+10%，還號稱一次能嚐到100道菜色，蒸籠點心包含魚翅餃、燒賣、豉汁排骨、珍珠丸等；燒臘則有叉燒、油雞、烤鴨等；炸物則有腐皮卷、韭菜春捲等，另外熱菜則有避風塘炒蝦、烏參燒腩肉、京都排骨等 。
綜合網友們的推薦，幾乎每個人提到必點的就是片皮鴨，烤鴨現片以夾餅夾起，皮脆肉香；另外還有燒臘中的脆皮燒肉，也稱為燒腩，被稱讚真的有酥脆表皮，沾上梅醬更是香甜解膩；另外還有熱食類的避風塘炒蝦，蝦隻個頭大，肉質鮮甜Q彈。
「滿粵閣」是「雀客藏居台南永康」裡的中餐廳，飯店位置在永康鹽行交流、台南科技大學旁，對於外縣市人來說，開車相當便利；若是搭乘大眾交通工具，則是需從台南高鐵站轉台鐵搭乘到永康站，再轉計程車，但是比較辛苦一點之處。
「滿粵閣」餐價：
■ 成人：
平日午餐：新台幣598元+10%
平日晚餐及假日午晚餐：新台幣698元+10%。
■ 兒童：3至5歲兒童僅需150元，6至12歲兒童為成人半價。