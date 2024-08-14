柯文哲喊告會計師 他翻「端木正超硬背景」驚呆：恐怕惹錯人了
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，柯團隊與委任的會計師端木正對帳目錯誤的原因說法不一，民眾黨今（14）日上午將對端木正提出告訴。對此，政治工作者周軒翻出端木正的背景，直呼「柯文哲與民眾黨上下恐怕惹錯人了。」
記者王德蓉／綜合報導
周軒13日在臉書發文指出，柯文哲總統大選政治獻金假帳風波延燒至今，民眾黨上下包含黨主席柯文哲在內，採取的脫身策略目前看來只有一招，把錯誤全部推給簽證的會計師端木正。而端木正是個神秘的人物，根據目前公開的資料顯示，他是精華會計師事務所的執業會計師、是民眾黨不分區立委名單內的一員，也曾經被指派到台北市政府有股份的富邦證券擔任獨立董事，更曾是民眾黨的中央委員。
「不過，今天下午的一篇報導，讓大家都知道，端木正會計師背景到底有多硬。」周軒引述《信傳媒》報導，端木正曾經擔任已經棄保潛逃的前國寶人壽董事長朱國榮身邊的財務長長達十幾年。2015年，中國信託併購台壽保，檢調懷疑朱國榮用人頭買股票，當時還存在的特偵組跟檢調，把所有跟朱國榮有關的人事物，都搜了徹底，當時，只要特偵組跟檢調對於財報看不懂，就把端木正傳去問，這段日子過了好幾個月，直到2016年10月，朱國榮交保，端木正才離開，去過他的新生活。
周軒指出，一個曾經跟過朱國榮十幾年，跟特偵組還有檢調長時間交手還可以全身而退的會計師，可以想見他絕非等閒之輩。這段過往，其實柯文哲應該不會不清楚，讓他直呼「喊告端木正 柯文哲與民眾黨上下恐怕惹錯人了。」