帕拉林匹克運動會首位「跨性別」運動員！義大利視障短跑老將參賽

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根據《中央社》報導，現年50歲的Valentina Petrillo說：「我等這天已經3年了，過去我盡一切努力來爭取機會。」
Valentina Petrillo身為首位帕運出賽的跨性別運動員，也很有特殊歷史意義。他說：「我將成為包容的象徵，就像種族、宗教和政治意識形態一樣，我的外表也不應該受到歧視。」
去年巴黎舉行的世界帕拉田徑錦標賽，Petrillo於T12級女子200、400公尺贏得2面銅牌，而她14歲時被診斷罹患罕見遺傳性眼疾，視力遠不如一般人。
過去他以男性視障運動員身份參與賽事，但在妻子支持下，Petrillo2018年開始轉換性別，2019年法律上被認定為女性。國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席Andrew Parsons表示，在目前世界帕拉田徑總會規則下，歡迎他參加巴黎帕運。
帕運小知識：
帕運的全稱為帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），是一項為身心障礙者舉辦的國際型綜合體育賽事。帕運是由希臘語介詞的Para（意指旁邊或並行），與Olympic的lympic組成，意指與奧林匹克運動會平行地位的運動會。
4年1屆的帕拉林匹克運動會，為身心障礙選手最高競技夢想舞台，也是拓展國際交流的最佳機會，本次參賽代表團除攜帶體育署前委託中華文化總會製作的臺灣藍鵲意象玻璃杯套組、吊飾及香氛卡與國際友人交流外，中華帕拉林匹克總會也特別製作臺灣黑熊吉祥物「帕拉熊」各競賽種類胸章，提供代表團與各國互動，期許帕拉熊胸前黃白色的V字形斑紋，帶給選手勝利(victory)的祝福。
中華隊帕運選手有哪些？
根據體育署公布資料，2024巴黎帕運台灣隊共取得7種運動種類共13席參賽資格，包括桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席。其中，11席資格透過世界排名、指定資格賽或參賽A標取得，另2席則透過外卡申請。
2024巴黎帕運台灣參賽選手包括7位女性運動員、6位男性運動員，最年輕的選手為年僅17歲的桌球新秀陳柏諺，目前就讀新北市立海山高級中學，在2022杭州亞帕運一舉奪下TT11級男子單打金牌。最資深選手則是65歲老將反曲弓曾隆煇，過去曾替台灣奪下2008年北京及2012年倫敦帕運男子個人反曲弓銅牌。
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