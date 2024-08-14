安比颱風將轉中颱！最新路徑出爐 全台「大雨連轟7天」越下越兇
颱風生成趕進度，昨（13）日一度出現同時3個颱風活躍的情況，但天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，山神颱風因為環境不佳先行減弱，目前剩下安比、悟空，其中安比將以中度颱風的型態，對日本天氣造成威脅；台灣則是準備「進入低壓帶範圍」，各地的降雨將越來越多，尤其下週一至下週三（8/19至8/21）雨勢最強。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署預報員陳珮安表示，安比颱風可能在今（14）日晚間轉為「中度颱風」。李至晟說明，安比颱風接近日本近海後，往東北迴轉遠離，週五（8/16）會為「東京周邊和東北地區」帶來顯著風雨，而昨天新形成的悟空颱風，因為接近安比颱風，發展受到牽制，預測未來一兩天就會減弱消散，2個颱風對台灣都沒有顯著影響。
台灣天氣部分，未來一週將進入低壓帶內，「西南風的強度」和「水氣量」都會隨時間增加，下週一至下週三低壓帶北上、太平洋高壓西伸，將會是台灣附近西南風最強的時間，對中南部的影響較大。
李至晟提及，今天清晨雖然中南部沿海有降雨，但非常零星，還是以午後山區為主，明天起除了午後對流，沿海地區要留意清晨「陸風跟西南風交會的對流」。隨西南風增強，週末起中南部全天都有可能有降雨。
北部、東半部地區影響相對比較小，但低壓帶的環境及不穩定，未來一週還是要注意午後雷陣雨，入夜雨勢慢慢趨緩；預估要等到下週後期，太平洋高壓進一步增強，台灣位於高壓邊緣，西南風開始減弱，全台大致會回到午後陣雨天氣型態。