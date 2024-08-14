國健署「補水3適」大公開！防範夏日運動熱傷害：每15分鐘就喝水

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夏日高溫屢創新高，炎熱天氣容易讓人不適，衛福部國民健康署特別提醒「3適」，適時適當補充水分，避免身體陷入缺水危機。國健署指出，不論是室內的有氧舞蹈、瑜珈等，或是室外的健走、慢跑、騎腳踏車及長達數小時的耐力運動(如馬拉松、鐵人三項等)，都有可能因室內室外的悶熱環境或水分補充不足，造成熱傷害的發生，因此，在運動健身的同時或追求個人最佳紀錄前，千萬要注意氣溫變化並關注自己的身體狀況。國健署長吳昭軍特別提供「補水3適」，分別為適時、適度、適量，在戶外活動前1小時開始喝水，並分兩階段補充水分；儘量在活動中每15分鐘喝水，同時依據天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，不要等到口渴才喝水，因為口渴時已經表示身體已處於缺水狀態；若活動超過1小時或補水量超過1000毫升，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。最後是出門前1小時適量慢慢喝下400～600毫升的水，戶外活動中，則每15分鐘飲水200～300毫升，避免熱傷害的發生。若運動後體重減輕，減輕的體重即代表缺水量，須逐步補足身體流失的水分，同時，注意觀察尿液顏色，深黃色表示身體缺水，需再補充飲水，此外，每小時最大飲水量勿超過1500毫升，避免短時間內攝取過多水分造成水中毒。