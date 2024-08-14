首開先例！賴清德邀奧運代表團親友入府見證榮耀　李洋爸爸要來了

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巴黎奧運落幕，台灣代表團獲得2金5銅成績，總獎牌數為史上次佳，總統府預計在16日舉辦台灣英雄大遊行。據悉，多位代表團選手包括金牌得主王齊麟、林郁婷等，都將出席本屆派對活動，值得注意的是，除了邀請選手，以及由教練、國際裁判、賽中工作支援團、運動科學支援團等組成的後勤團隊外，總統賴清德更首開先例，邀請選手帶著親朋好友一同來到總統府共襄盛舉、見證榮耀。國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」派對與大遊行活動將於本週五登場，總統府今（14）日召開記者會曝光各項規劃細節，要給巴黎奧運代表團選手留下難忘回憶。據指出，從府內車廳、敞廳、迴廊到大禮堂，都經過特別佈置，敞廳打造成派對區設置多個攤位，請來多位主持人炒熱氣氛；「英雄大遊行」時，選手則將站上國防部輕型、中型戰術輪車，車隊前方由憲兵快速反應連、台北樂府樂旗藝術團領隊前行，場面壯觀盛大可期。據指出，本次邀請入府的對象不只選手與後勤團隊，賴清德更首開先例，力邀選手的家人好友一同入府參加派對，共襄盛舉；此外，身為「資深運動迷」的賴清德，重視選手與感謝後勤團隊，相當理解親友的堅定支持，是選手至關重要的力量，為感謝這群「堅實後盾」們，邀請親友一同入府見證榮耀，包括李洋爸爸、羅嘉翎哥哥、韓安齊親友，以及連珍羚的好姐妹，日本柔道選手高市未來，都將一同入府，場面溫馨感人可期。