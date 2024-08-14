山本由伸3度牛棚順利！最快9月中復出　道奇想要衝擊季後賽好消息

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▲ 道奇「日籍最強投手」山本由伸因三頭肌緊繃關係，提前退場休息，要休一段時間才能回歸。（圖／美聯社／達志影像）

美職大聯盟洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸，在6月15日面對堪薩斯皇家隊時，只投了2局就因為右肩不適提前退場。經檢查為右肩旋轉肌袖拉傷，被放進15天傷兵名單，但後來道奇球團將山本移往60天傷兵名單，在6月山本受傷後，道奇總教練Dave Roberts表示：「這並不是會讓賽季提前報銷的傷勢，但會需要一些時間做治療，未來幾週會讓他好好休息。」這兩個月中，山本也逐漸從傷勢中恢復，第三次練投的表現，Roberts提到山本的球速和控球，都讓球團感到非常開心。道奇今年投手傷兵不斷，目前Dustin May、Emmet Sheehan、Walker Buehler等投手，都還在傷兵名單中，道奇本季一共有11名投手至少進入1天傷兵名單，