山本由伸3度牛棚順利！最快9月中復出　道奇想要衝擊季後賽好消息

美職大聯盟洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸，在6月15日面對堪薩斯皇家隊時，只投了2局就因為右肩不適提前退場。經檢查為右肩旋轉肌袖拉傷，被放進15天傷兵名單，但後來道奇球團將山本移往60天傷兵名單，今（14）日山本也進行傷後第三次牛棚練投，共投了40球，接下來將會到聖路易和球隊會合，預計8月16日投兩局模擬比賽，9月中就會歸隊。Roberts也了解山本由伸的情況，他說：「這對我來說很有挑戰性，我很同情他們每個人，因為這是他們的職業生涯，我知道這樣的情況心，他們有多難熬。」
在6月山本受傷後，道奇總教練Dave Roberts表示：「這並不是會讓賽季提前報銷的傷勢，但會需要一些時間做治療，未來幾週會讓他好好休息。」這兩個月中，山本也逐漸從傷勢中恢復，第三次練投的表現，Roberts提到山本的球速和控球，都讓球團感到非常開心。
道奇流年不利 傷兵都是投手
道奇今年投手傷兵不斷，目前Dustin May、Emmet Sheehan、Walker Buehler等投手，都還在傷兵名單中，而在道奇農場排名第3的25歲新秀投手River Ryan，在7月22日迎來大聯盟初登板後，在投了4場比賽後，因右前臂緊繃進入傷兵名單，近期確認要動Tommy John手術，預計2026年才會重返投手丘。
道奇本季一共有11名投手至少進入1天傷兵名單，Roberts對此則表示，這樣的情況，對他來說很有挑戰性，「這對我來說很有挑戰性，我很同情他們每個人，因為這是他們的職業生涯，我知道這樣的情況，他們心中有多難熬。」
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道奇流年不利 傷兵都是投手
道奇今年投手傷兵不斷，目前Dustin May、Emmet Sheehan、Walker Buehler等投手，都還在傷兵名單中，而在道奇農場排名第3的25歲新秀投手River Ryan，在7月22日迎來大聯盟初登板後，在投了4場比賽後，因右前臂緊繃進入傷兵名單，近期確認要動Tommy John手術，預計2026年才會重返投手丘。
道奇本季一共有11名投手至少進入1天傷兵名單，Roberts對此則表示，這樣的情況，對他來說很有挑戰性，「這對我來說很有挑戰性，我很同情他們每個人，因為這是他們的職業生涯，我知道這樣的情況，他們心中有多難熬。」