獨家／宋芸樺和男友赴美遊學　外婆過世2年悲吐：傷痛永遠不會好

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▲宋芸樺2年前經歷外婆過世，認為傷疤永遠在。（圖／記者葉政勳攝）

▲宋芸樺透過角色療癒身心，有時候反而是她還更需要「利穎」。（圖／記者葉政勳攝）

▲宋芸樺今年7月勇敢放下一切，和男友到美國遊學。（圖／記者葉政勳攝）

▲宋芸樺認為兩個人關係穩定，有沒有結婚並不重要。（圖／記者葉政勳攝）

宋芸樺在《人生清理員》影集版中飾演金士傑的女兒「利穎」，因故從美國回來，加入父親的「明日清潔社」，專門做特殊現場清潔，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，沉重的議題，卻讓宋芸樺內心得到前所未有的療癒和平靜，2年前她的外婆意外過世，至今她仍認為這個傷痛「永遠不會好」。今年7月她放下一切到美國遊學，交往4年的男友也愛相隨陪伴，問起未來規劃，她笑說如果會結婚，一定只是拿「結婚」當成一個事由，實則是自己想辦一場盛大的派對。宋芸樺的外婆在2年前因為跌倒意外過世，當時她和家人到東部出遊，接到台北家人的通知，趕往醫院時外婆已經失去意識，後來外婆離開，面對親近的家人突然「消失」，這種痛，是無所適從，是不知道怎麼面對，宋芸樺說，「它沒有說明書，沒有人告訴我應該要怎麼反應，每個人的狀態都不一樣。」說起和外婆的關係，宋芸樺回憶，「我小學到國一，我外婆都會從校門陪我走15分鐘到補習班，她都會買好點心，這樣陪我到下一個地點，這在我記憶中佔很大的回憶。」什麼時候才真正走出來？「我覺得，它不會好欸，傷口會越來越小，但傷疤永遠都會在，尤其我們中間還隔了一代，就是媽媽，很常從媽媽身上感受到她的思念。」宋芸樺說。去年7、8月拍完《人生清理員》，宋芸樺的記憶還算「新鮮」，雖然是沉重的議題，但她一直說過程很溫馨又療癒，令人難以想像，「每個人都會面臨生離死別，看到劇本的時候就覺得，可以透過不同的故事和狀況，雖然大家都是自我掙扎、面對，但也發現我不孤單，劇中利穎因為聽到爸爸一句「我的老骨頭快撐不住」，加入清掃現場的行列，雖然臉一直都很臭，但其實很關心家人，宋芸樺則認為，「父女」是世間很奇妙的關係，當女兒從抱在懷裡的小寶貝，變成女孩、女人，即便關係再緊密，但總是有些話題，爸爸不方便過問，「像我爸就會說，哎呀，我女兒都不會像小時候那樣抱我了，雖然我們現在還是很好，但不會每件事都說，他最常去找我媽說『欸你去問問看女兒啦』。」讓她哭笑不得。身為獨生女，又走演藝圈，宋芸樺自認有些藝術家性格，今年7月毅然決然放下演藝圈工作，到美國遊學，她的目標是在那邊生活至少一年，「我大學就入行了，一直很希望有機會可以跳脫舒適圈一陣子，但以前都會覺得，一定要工作到什麼位置，才有辦法去，但疫情後就有點改變我對生活想法，很多事再不去就沒機會了。」也是因為這部戲和鳳小岳合作，鳳小岳和她分享了許多美國的生活，鼓勵她可以試看看。穩定交往4年的男友也陪著宋芸樺一起去美國，今年10月要滿32歲的她，對於婚姻不設限，「《人生管理員》影集版將在9月上檔，公視9月7日起，每周六晚間 9點至11點，首播兩集，八大9月8日起每周日晚間8點至9點播出1集，更多播出平台將陸續公布。