涓豆腐、北村豆腐家「1000公斤中國辣椒粉」農藥殘留　官方回應了

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▲食藥署公布邊境查驗不合格名單，旗下擁有涓豆腐、北村豆腐家的豆府股份有限公司，從中國進口2批辣椒粉1000公斤，遭檢驗出殘留農藥「克美素」。（圖／翻攝畫面）

食藥署最新公布邊境查驗不合格名單，赫見旗下擁有知名韓國料理「涓豆腐、北村豆腐家」的豆府股份有限公司，從中國進口的2批辣椒粉總計1000公斤，遭檢驗出國內不准使用的農藥「克美素」殘留。對此，食藥署最新公布邊境14項檢驗不合格名單，除了有西班牙出口匈牙利紅椒粉，印尼出口調味醬塊、白胡椒、調製炸香蕉，越南出口芹菜、冷凍小章魚和新加坡出口油雞香辛料等產品。赫見旗下擁有知名韓國料理「涓豆腐」、「北村豆腐家」的豆府股份有限公司，從中國進口的2批辣椒粉總計1000公斤，遭檢驗出國內不准使用的農藥「克美素」殘留各0.22ppm、0.28ppm。事實上，中國向來是國內辣椒粉來源大宗，國內市占率曾高達7成；爆發檢出致癌色素蘇丹紅事件後，食藥署目前針對中國大陸及印度，採取最嚴格的監視查驗「100％逐批查驗」。其餘國家則已回歸原先的風險管制強度，若在邊境檢出蘇丹色素違規一律銷毀，檢出農藥則依規定退運或銷毀。