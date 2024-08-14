台灣一片紅到發黑！未來一週開啟「暴雨模式」　這3天雨下最大

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▲受低壓帶影響，全台未來一週降雨時間長、範圍廣，尤其中南部地區「雨勢增大、雨時增長、範圍也增廣」。（圖／中央氣象署）

▲安比颱風將會增強朝日本靠近，悟空颱風則是發展條件不佳，後續會慢慢消散。（圖／中央氣象署）

台灣未來一週進入「大低壓帶」的範圍內，，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，，歐洲模式降雨預報中，台灣呈現一片紅黑色，預估直到下週四（8/22）環境才會慢慢轉乾，至於近期生成的颱風，對台灣皆無影響。賈新興說明，，午後各地有局部短暫陣雨，週日至下週一（8/18至8/19），台中以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下週二（8/20）苗栗以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。特別要注意的是，，下週三嘉義以南有局部短暫陣雨，午後北部、中南部及宜花有局部短暫陣雨。下週四午後，彰化以北及宜花有零星短暫陣雨，下週五（8/23）午後，北部及宜花有零星短暫陣雨。臺灣大學大氣科學博士林得恩則表示，，特別要提醒迎風面的中南部地區，整天不定時都會下雨，不但雨勢增大、雨時增長、範圍也增廣，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。至於颱風動態上，山神颱風已經消散，悟空颱風發展較弱，安比颱風有機會在今天變為中颱，後續影響日本天氣；賈新興表示，