柯文哲假帳疑雲　沈富雄見「這件事」傻眼：沒看過這麼荒謬的劇本

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民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，12日召開記者會強調是簽證會計師端木正擅自「自行調節」、灌帳到木可、尼奧跟時樂公司導致問題，卻遭端木正發聲明反擊，稱自己一切依法簽證，相信監察院及檢察署會還會計師清白；而柯文哲則揚言要提告端木正。對此，前立委沈富雄表示，「這個內情的複雜、規模之龐大，還有他整個演變的荒謬，就連柯文哲都編不出一個故事，編出這麼一個無法自己圓謊，大家都覺得太荒唐、不相信。」沈富雄13日在節目《少康戰情室》表示，「那個記者會很短，4個人各講一些話，2個人鞠躬道歉就結束了，這些人絞盡腦汁要編故事，這是一個明目張膽、膽大包天的荒唐劇本，因為這個記者會結束之後只有這樣，根本就湊不出一個故事。」沈富雄認為，該案的會計師也好、尼奧、時樂也好，都是自己人，且都是故事的主角或是配角的一份子。沈富雄質疑，但為什麼講好之後就翻臉了？認為此事內情的複雜、規模龐大，且整件事演變的荒謬，「就連柯文哲都編不出一個故事，編出這麼一個無法自己圓謊，大家都覺得太荒唐、不相信。」沈富雄也說，會計師不能不翻臉，否則他的職業生涯就完蛋了，「但為什麼不在週末翻臉呢？這很奇怪，所以我從來沒有看過這麼荒謬的劇本。」