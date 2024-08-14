尋找「新竹天使小姐」！女子遇車禍想感謝她　網暖哭：讓愛傳下去

近日，有女網友於在地方社團「新竹大小事」發文，她表示自己在7月15日發生車禍，因撞擊力倒在地上爬不起來，當時傍晚太陽還很大，躺在馬路上真的很燙，卻遇到一位「天使小姐」，將外套蓋在她身上，讓她非常感動，因此PO文想找出這位「新竹天使小姐」，除了希望可以親自道謝之外，也想將外套還給她。截至今（14）日上午為止，已有超過6千人按讚，網友紛紛直呼「台灣最美的風景是人」、「讓愛傳下去」。
據了解，女網友於7月15日，下班時騎機車行經寶山路發生車禍，因撞擊力整個人倒在地上爬不起來，肚子也整個露出來，手部因疼痛也無法拉下衣服遮擋。女網友還表示，雖然是傍晚但依舊炎熱，柏油路也很燙，在她等待救護車到來的時候「有位善良的小姐拿了一件外套蓋在我的腰上，對當時的我來說簡直天女下凡」。
女網友表示，PO文希望能找到那位好心的小姐，想親自跟對方道謝，也把外套還給對方，女網友還PO出那件外套照片，表示非常感謝那位「天使小姐」。貼文曝光後，許多網友紛紛按讚，直呼非常感動「天使來過人間」、「好感動，謝謝小天使」、「好心會有福報」、「這位小姐的行為溫暖了這個冷漠的社會」、「最美的風景是人，希望善良可以延續」。
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女網友表示，PO文希望能找到那位好心的小姐，想親自跟對方道謝，也把外套還給對方，女網友還PO出那件外套照片，表示非常感謝那位「天使小姐」。貼文曝光後，許多網友紛紛按讚，直呼非常感動「天使來過人間」、「好感動，謝謝小天使」、「好心會有福報」、「這位小姐的行為溫暖了這個冷漠的社會」、「最美的風景是人，希望善良可以延續」。