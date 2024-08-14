去國外玩注意！日警視廳提醒「到景點先拍照」　眾認同：緊急萬用

時常分享日本相關的時事內容、推文的部落客「魚漿夫婦」，近日於臉書粉專指出，日本警視廳叮嚀民眾來日本玩的時候，到達景點時請先拍照，尤其有小孩子的家庭更要留意，原來原因是若是小孩不幸走失，可方便辨認。該文目前已有大約9000人按讚、近500個分享。
「魚漿夫婦」分享日本警視廳的推文，官方指出，每次和家人一同去遊樂園或其他地方旅遊時，最好先拍下孩子當天的照片，這樣如果孩子不小心走失了，就可以馬上回憶起他們當天的穿著，如果孩子們是兄弟姊妹，又穿著相似的衣服，辨認起來就更容易了。
「魚漿夫婦」也提醒台灣的大家，這種做法不僅限於有孩子的家庭，下次到日本玩的時候，到達景點請先拍照，因為不確定有沒有需要緊急避難的時刻。
對此，許多網友也紛紛留言表示贊同：「真的很有必要，避免走失了，還想不出該怎麼跟警察或旅客中心說明特徵（緊急時，絞盡腦汁也想不起來穿著打扮…）」、「一定要記得鞋子的樣子！如果是綁架，歹徒可能會給小孩換衣服，但是合腳的鞋子不好找。」、「忘記在哪看到，有的媽媽跟小孩穿親子裝的理由之一也是這個 」、「找遺失的帽子、背包、配件也好用。很多年前，帶孩子出遊，玩著玩著掉了帽子，不會形容剛好有照片跟對方說掉了這個；他們拿出東西也能比對一下是不是同一個。」
另外，也有網友「以此類推」，認為此舉可用到他處， 像是停完車之後，可以拍下停車地點的柱子、停車位編號，都可以防止忘記，或者入住旅館時，一到房間門口就拍下房間號碼。此外，也有網友提到「聽說有買家居保險，火災或地震險的人，每隔一段時間應該拍一下家裡面的影片，如果有需要理賠可以有證明」。
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「魚漿夫婦」也提醒台灣的大家，這種做法不僅限於有孩子的家庭，下次到日本玩的時候，到達景點請先拍照，因為不確定有沒有需要緊急避難的時刻。
對此，許多網友也紛紛留言表示贊同：「真的很有必要，避免走失了，還想不出該怎麼跟警察或旅客中心說明特徵（緊急時，絞盡腦汁也想不起來穿著打扮…）」、「一定要記得鞋子的樣子！如果是綁架，歹徒可能會給小孩換衣服，但是合腳的鞋子不好找。」、「忘記在哪看到，有的媽媽跟小孩穿親子裝的理由之一也是這個 」、「找遺失的帽子、背包、配件也好用。很多年前，帶孩子出遊，玩著玩著掉了帽子，不會形容剛好有照片跟對方說掉了這個；他們拿出東西也能比對一下是不是同一個。」
另外，也有網友「以此類推」，認為此舉可用到他處， 像是停完車之後，可以拍下停車地點的柱子、停車位編號，都可以防止忘記，或者入住旅館時，一到房間門口就拍下房間號碼。此外，也有網友提到「聽說有買家居保險，火災或地震險的人，每隔一段時間應該拍一下家裡面的影片，如果有需要理賠可以有證明」。