NBA新賽季開幕戰在10月22日！Klay Thompson「對決勇士」日期曝光

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隨著2024年巴黎奧運落幕，世界籃壇重新將注意力擺回即將開始的2024-25 NBA賽季。根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania爆料，新賽季開幕戰預計將於台灣時間10月22日進行，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克隊，洛杉磯湖人隊對決明尼蘇達灰狼。另外明星射手Klay Thompson重返老東家金州勇士的時間也曝光，他預計將隨達拉斯獨行俠在11月13日的季中錦標賽小組賽和勇士交手。塞爾提克隊上賽季在總冠軍賽的5場比賽中擊敗達拉斯獨行俠隊，贏得了聯盟史上最多的18座總冠軍。按照傳統，衛冕冠軍將在開幕夜於主場作戰，塞爾提克球員將領取自己的冠軍戒指，並接於主場升起冠軍旗幟。而今年，紐約尼克將作為他們對手，在場見證。Klay Thompson作為勇士王朝4冠核心成員，退役之後幾乎100%會被勇士隊退休球衣號碼。他在今年夏天決定離開灣區，加盟達拉斯獨行俠，新賽季他和老東家之間的對決很受矚目，而此役的日期也已經出爐，預計會是在台灣時間11月13日，這一天也將是新賽季的季中錦標賽開打日期。另外，在與湖人隊共享Crypto.com球館（前Staples Center）20多年後，快艇隊終於在本賽季有了自己的新球館。快艇隊將於10月23日在造價超過20億美元的Intuit Dome球場內對上鳳凰城太陽隊，進行他們在2024-25例行賽的首場比賽。1月25日，塞爾提克對獨行俠2月7日，獨行俠對塞爾提克獨行俠對勇士，11月13日10月24日，太陽隊對陣快艇隊